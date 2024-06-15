中職／近3場9轟也想知道為什麼 洪總：可能學到魔鷹的形狀

台鋼雄鷹隊這3天有放不完的煙火秀，今天演出隊史首度單場4轟，以8：3痛擊富邦悍將隊。近3場狂炸9轟打出意想不到的火力，被問到為何突然打開全壘打開關，總教練洪一中直言：「我也不知道。」

雄鷹原本最顯薄弱的長打能力，近期迸發驚人砲管，13日陳文杰、魔鷹，14日魔鷹、曾子祐、王柏融，加上今天張肇元第2局陽春砲、曾子祐第3局陽春砲、藍寅倫第7局陽春砲、王博玄第8局兩分砲在內，雄鷹近3場出現9轟。

洪一中形容，這幾場的火力，好像在放煙火，「突然之間，我也不知道（為什麼），你們來告訴我，我也很想知道。」他進一步指出，「也有可能受到魔鷹的影響，那個長打的形狀大家都跟著學。」他也直言，今天全壘打出現的時機點，把氣勢一口氣拉上來相當關鍵。

雷公把關9局下出現危機，二壘手林家鋐錯過再見雙殺，讓比賽到尾聲又生波瀾，洪總也指出，「年輕人好像到比賽最後還是有點近鄉情怯，有點不應該的失誤，應該很輕鬆可以雙殺的，最後還是不夠穩定。」

雄鷹拿下本季第20勝，洪總淡淡說：「我不是很在意數字，不管輸贏，希望看到選手進步，現在看起來是有在進步，這就是收穫，希望我們選手可以持續慢慢前進，最起碼不要後退。」