快訊

警察節不平安？刑事局2樓彈藥室突冒煙起火 疑噴霧罐自燃原因待查

公車活春宮？阿伯跨坐妙齡女狂搖 網友見異樣急喊報警

假日萬人登島民宿近全滿！小琉球晚間全島一片漆黑 台電曝停電原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／近3場9轟也想知道為什麼 洪總：可能學到魔鷹的形狀

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王博玄敲出兩分砲、生涯首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
王博玄敲出兩分砲、生涯首轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊這3天有放不完的煙火秀，今天演出隊史首度單場4轟，以8：3痛擊富邦悍將隊。近3場狂炸9轟打出意想不到的火力，被問到為何突然打開全壘打開關，總教練洪一中直言：「我也不知道。」

雄鷹原本最顯薄弱的長打能力，近期迸發驚人砲管，13日陳文杰、魔鷹，14日魔鷹、曾子祐、王柏融，加上今天張肇元第2局陽春砲、曾子祐第3局陽春砲、藍寅倫第7局陽春砲、王博玄第8局兩分砲在內，雄鷹近3場出現9轟。

洪一中形容，這幾場的火力，好像在放煙火，「突然之間，我也不知道（為什麼），你們來告訴我，我也很想知道。」他進一步指出，「也有可能受到魔鷹的影響，那個長打的形狀大家都跟著學。」他也直言，今天全壘打出現的時機點，把氣勢一口氣拉上來相當關鍵。

雷公把關9局下出現危機，二壘手林家鋐錯過再見雙殺，讓比賽到尾聲又生波瀾，洪總也指出，「年輕人好像到比賽最後還是有點近鄉情怯，有點不應該的失誤，應該很輕鬆可以雙殺的，最後還是不夠穩定。」

雄鷹拿下本季第20勝，洪總淡淡說：「我不是很在意數字，不管輸贏，希望看到選手進步，現在看起來是有在進步，這就是收穫，希望我們選手可以持續慢慢前進，最起碼不要後退。」

曾子祐 洪一中

延伸閱讀

中職／是真的！本季首支單場4轟球隊是雄鷹 豪取4連勝

中職／「魔王子」連線！雄鷹3轟擊倒獅王 首度3連勝

中職／執掌兵符20載 洪一中締千勝教頭傳奇

中職／雄鷹曾子祐關鍵三壘打屠龍 生涯首獲單場MVP

相關新聞

中職／張育成打復健賽選秀報名表來不來？悍將：保持聯繫

張育成能不能穿上中職的「Guardians」球衣，富邦悍將隊持續在線等，富邦育樂總經理陳昭如表示，「在選秀報名截止日之前...

中職／陳鏞基奪獅隊大巨蛋首轟 累積130轟獨居隊史第2

統一獅隊首次造訪台北大巨蛋，立刻寫下紀錄，40歲的陳鏞基生涯在大巨蛋首打席就開轟，效力獅隊累積130轟也獨居隊史第二高，...

中職／杉谷拳士爆料他愛笑又會吃 王柏融：我個性內向

富邦悍將隊今天舉辦「わくわく日本祭」，邀請日職火腿隊退役球星杉谷拳士擔任開球嘉賓，開球前受訪時，昔日火腿戰友王柏融就在客...

中職／詛咒嗎？金本知憲常惡作劇的人就會變監督

中信兄弟隊在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，「平成鐵人」金本知憲應邀來台開球，完全是看在總教練平野惠一面子...

中職／獅隊首訪大巨蛋很新鮮 餅總盼趁勢中止連敗

中信兄弟隊本周在台北大巨蛋舉行「阪神主題日」，作客的統一獅隊終於首次體驗大巨蛋，雖然欠缺練習機會就要直接實戰，但總教練林...

中職／黃潮降臨！中信兄弟大巨蛋吸32988人 史上最多刷新票房

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，黃衫力量加上阪神啦啦隊也加入應援，周六票房熱銷，球團公布進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。