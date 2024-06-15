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中職／是真的！本季首支單場4轟球隊是雄鷹 豪取4連勝

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
藍寅倫陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
藍寅倫陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

台鋼雄鷹隊近期打開全壘打開關，今天演出單場4轟、近3場9轟，每一次富邦悍將隊逼近，就祭出全壘打戰術，終場以8：3贏球，推進隊史最長的4連勝。此役雄鷹不僅締造隊史首度單場4轟，也是今年全聯盟第一支單場4轟的球隊。

雄鷹此役1局上先靠陳文杰二壘打、魔鷹一壘打串聯攻下分數，第2局張肇元敲陽春砲，取得2：0領先。

悍將2局下攻占滿壘，孔念恩打向二壘方向的滾地球不規則彈跳直擊雄鷹二壘手黃劼希左臉頰，當場腫一大包退場治療，這支場地安打也讓悍將分數破蛋，李宗賢再以高飛犧牲打攻下第2分。

悍將只有短暫看見追平，曾子祐第3局就以陽春砲為雄鷹討回優勢，第5局林家鋐二壘打、曾子祐一壘打串聯，王柏融以高飛犧牲打送回雄鷹的第4分。

悍將左投陳仕朋先發5局失4分退場，雄鷹左投江承諺則是第6局兩出局、留下一二壘跑者交到林詩翔手中，一登板連續對陳真、孔念恩投出保送送分，但雄鷹失去的這1分，藍寅倫在第7局續以陽春砲還以顏色，王博玄第8局補上兩分砲，帶動3分大局，徹底打爆悍將。

王博玄第8局敲出兩分砲、生涯首轟出爐。圖／台鋼雄鷹隊提供
王博玄第8局敲出兩分砲、生涯首轟出爐。圖／台鋼雄鷹隊提供
曾子祐陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
曾子祐陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
張肇元陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供
張肇元陽春砲。圖／台鋼雄鷹隊提供

孔念恩 曾子祐

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