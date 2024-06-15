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中職／高宇杰包辦破蛋、追平安 兄弟逆轉送獅王5連敗

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，中信兄弟高宇杰敲回追平分。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，中信兄弟高宇杰敲回追平分。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊今晚在台北大巨蛋掀起黃潮，3萬2988人的史上最多觀眾注視下，兄弟在7局下猛攻3分逆轉，包含高宇杰的關鍵追平安，以6：2擊敗統一獅隊，取得2連勝；獅隊先發投手古林睿煬6局11K表現只能無關勝負，獅隊苦吞5連敗。

兄弟前6局遭到古林睿煬壓制，僅在5局下靠著曾頌恩二壘打、王政順一壘打，形成1出局、一三壘有人，高宇杰的適時安打才得到1分。

面對1：2落後，兄弟在7局下獅隊換投後打線甦醒，江坤宇先從劉予承手中敲安，王政順的滾地推進送上得點圈，高宇杰又是適時安打敲回追平分。

岳政華敲安後獅隊再換上辛俊昇，但岳東華仍敲出右外野深遠二壘安打，一棒敲回2分打點逆轉；8局下則是岳政華在滿壘時的適時安打敲回2分打點。

獅隊則是在2局上由陳鏞基敲出隊史在大巨蛋的第1轟，先馳得點，他也以獅隊生涯130轟獨居隊史第2多；接著陳重羽的二壘安打也帶有1分打點，只不過領先在後段被燒光。

兄弟先發投手德保拉6局被敲5支安打，另有5次三振，丟掉2分差點要吞敗，最後無關勝敗；中繼1局無失分的李振昌遇到逆轉拿下勝投。

古林睿煬一度開啟無雙模式，前2局都是先被敲安後連投3次三振，第3、第4局連續6上6下，直到5局才掉分，但最終6局被敲7支安打，投出11次三振刷新個人新高，丟掉1分無關勝敗。

中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，中信兄弟派出回歸輪值的德保拉主投。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，中信兄弟派出回歸輪值的德保拉主投。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊在本場比賽推出古林睿煬先發。記者許正宏／攝影
中華職棒今天在台北大巨蛋舉辦中信兄弟與統一7-ELEVEn獅例行賽，統一獅隊在本場比賽推出古林睿煬先發。記者許正宏／攝影

古林睿煬 高宇杰

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