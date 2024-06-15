中職／中信兄弟邀警消、使節來大巨蛋 體驗台灣棒球

中信兄弟與甲子園球場共同舉辦「阪神甲子園球場日－100周年大巨蛋特仕版」主題周，今天在台北大巨蛋吸引超過3萬名球迷進場，刷新中職單場觀眾人數紀錄，周末亦適逢警察節，中信兄弟特別邀請警察帶家人一起同樂。

中國信託育樂股份有限公司董事長陳國恩表示，今年4月3日中信兄弟在中職35年的第一場比賽、也是登上大巨蛋的第一戰，發生0403花蓮大地震，當天警消人員立刻馳援災區協助救災，正式比賽前，主客隊球員及全場球迷也一起為災區祈福、祈求平安。

兩個月後，中信兄弟再度回到台北大巨蛋主場，又正好碰上警察節，陳國恩表示，因此特別邀請警察、消防、海巡及治安維護人員帶著家人進到台北大巨蛋看球賽，藉此對人民保母表達誠摯感謝。

資深球迷同時也是前海巡弟兄的王文奇表示：「很開心在球場看到辛苦的海巡同仁們，覺得倍感溫馨親切。非常感謝球團安排這樣非常有意義活動，讓弟兄同仁們可以享受球賽的樂趣，並讓球迷更了解海巡工作的重要性。」

為推動體育外交、發揚台灣棒球精神，陳國恩更特別邀請各國駐台使節及官員來到台北大巨蛋共襄盛舉，包括行政院政務委員季連成、外交部政務次長田中光、新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑、澳洲辦事處副代表司徒安、印度台北協會副會長楊丹杰、駐台北韓國代表部副代表李成福等貴賓，成為中信兄弟另類加油團。

田中光表示：「今天是我第一次來大巨蛋看棒球比賽，在這裡充分感受到球迷的熱情以及駐台使節代表的熱情，藉由運動來推廣結交外國友人非常得好，未來也希望有外國隊伍來台灣，在台北大巨蛋比賽。」

新加坡代表葉偉傑透露，這是他駐台多年來首度在台灣欣賞棒球賽事，感覺十分有趣與新奇：「我以前有玩壘球，但跟棒球都不一樣，這也是第一次來大巨蛋看中信兄弟的棒球比賽，很多的第一次感到非常的開心。」

韓國副代表李成福對大巨蛋球場讚譽有加，也對台灣球迷的熱情印象深刻：「這是我第二次來大巨蛋看比賽，但是第一次看中信兄弟的比賽，能夠看到中信兄弟在這麼專業的場地比賽，真的很棒。」

陳國恩表示，作為亞洲領先的金融機構，中國信託致力落實企業社會責任，推動體育公益，藉由邀請駐台使節參與棒球賽事，不僅搭建寶貴的國際交流平台，更可藉由棒球，讓各國駐台代表更了解台灣文化