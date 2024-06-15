中職／大台北3戰吸近5萬人 悍將火腿聯名銷售上看300萬

今天的台北很「棒球」！中華職棒今天在大台北地區三地賽事，3場比賽合計4萬7960人進場。

富邦悍將隊今天在新莊棒球場作東，迎戰台鋼雄鷹隊，7081人進場；天母棒球場樂天桃猿與味全龍隊之戰則有7891人，台北大巨蛋中信兄弟、統一獅隊之戰湧入3萬2988人，打破中職史上單場最高票房紀錄，主隊兄弟成為第一支單場吸票破3萬人的球隊。

新莊棒球場之戰由火腿FIGHTERS GIRL由隊長西崎光帶領塩澤美咲、竹市琴美、新井田愛理共4位人氣女孩來到台灣，首次海外應援，今天與Fubon Angels共同站上新莊棒球場看台，雖然天氣炎熱跳到臉紅紅，仍熱情和球迷們互動，兩隊女孩可愛連發。

悍將這次與火腿隊推出聯名系列商品，包括聯名主題球衣、短TEE、棒球帽等紀念商品，一推出後引起球迷熱議，昨天開賣後MOMO網路通路就被搶購一空，現場旗艦店更吸引球迷提前排隊搶購，其中又以聯名球衣最受歡迎，2天商店營業額上看300萬元。

悍將明天續在新莊棒球場續戰雄鷹，現場還有「F VILLAGE大使」滝谷美夢及專屬啦啦隊「FIGHTERS GIRL」的拍照見面會。