華南青少棒／楊至皓、陳瑞鑫聯手壓制 新北晉冠軍戰
華南青少棒賽4強新北隊先發投手楊至皓先發4.1局無失分，5局因流鼻血被換退場，陳瑞鑫國中首度登板投球是關鍵，後援2.2局失1分穩守，率隊以3比1擊敗台東縣晉級冠軍戰。
113年華南青少棒賽4強新北市與台東縣隊交手，新北市隊先發投手楊至皓比賽前3局雖有被敲安打、失誤讓對手上壘，但穩守不失分，4局讓台東縣打者3上3下，5局下1人出局後被敲出安打，後突然流鼻血，經過簡單處理還是無法續投退場。
楊至皓退場後，新北市隊換上陳瑞鑫登板投球，這也是陳瑞鑫國中首度在正式賽登板投球，登板後連抓2個出局數凍結台東縣隊攻勢，6局下單局被敲出2支安打失分，但沒有擴大失分危機，7局下被首名打者敲出二壘打，及時回穩、替球隊守住勝利。
新北市隊5局上靠著安打、犧牲觸擊、觸身球保送、接連2支安打攻勢串聯搶下2分，7局上再靠著接連安打、失誤多添1分保險分，順利搶勝，繼民國110年後、睽違3年重返冠軍戰，明天將與台中市隊爭冠。
新北市隊先發投手楊至皓用48球投4.1局，被敲出4支安打，投出2次三振、無失分，奪下勝投，陳瑞鑫後援2.2局被敲出3支安打，投出3次三振、失掉1分責失分，奪下救援成功。
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