中職／詛咒嗎？金本知憲常惡作劇的人就會變監督

中信兄弟隊在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，「平成鐵人」金本知憲應邀來台開球，完全是看在總教練平野惠一面子上，金本知憲更透露自己有個「詛咒」，「好像越常惡作劇的對象，就越容易當監督呢。」

金本知憲今天因為手不舒服，取消原定投球計畫，改擔任開球打者，而由阪神吉祥物奇太（Ki-Ta）代為開球，不料一個暴投差點砸中金本，金本知憲對於久違重返球場開球說：「有想起以前還在打球的氣氛。」

配合阪神主題日，兄弟推出聯名球衣，加上不少球迷也穿著阪神球衣到場，金本知憲在台灣也感受到阪神熱潮，「看到好多黃色，好像來看阪神的比賽一樣。」

見到過去球員時期的後輩平野惠一，金本知憲說：「還是很有活力呢，希望他繼續加油。」也透露過去自己常常對平野惡作劇，「常惡作劇對象第1名是新井（貴浩），第2名就是平野。」結果兩人如今都是職棒總教練，金本開玩笑說：「這是詛咒嗎？」

中信兄弟隊在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，「平成鐵人」金本知憲擔任開球打者，阪神吉祥物奇太（Ki-Ta，圖）代為開球。記者許正宏／攝影

第一次造訪台北大巨蛋，金本知憲認為屋頂比日本的巨蛋還要高，「很棒的球場，有點嚇一跳。」這趟來台也希望有機會看看台灣不同球場，還有享受美食，「聽說台灣食物很好吃，這就要交給平野了。」

球員時期以鐵人著稱，金本知憲從不輕易退場，後輩要如何效仿？金本表示，自己以前算身體比較弱的類型，「無論球團的要求、自己的要求，我都會去訓練，有出現好的效果，不斷忍耐下來，才有這個成果，要說的話就是多訓練、多鍛鍊最重要。」

金本知憲過去很少參加開球活動，是應平野惠一的邀請才會答應，也意外不少台灣球迷認出自己，也與前阪神的呂彥青相會，「過去都是一起作戰過的夥伴，他感覺沒什麼變，鄭凱文在二軍吧？我從心底為他加油。」

中信兄弟隊在台北大巨蛋舉辦「阪神甲子園球場日」，「平成鐵人」金本知憲（左二）擔任開球打者。記者許正宏／攝影