中職／杉谷拳士爆料他愛笑又會吃 王柏融：我個性內向

富邦悍將隊今天舉辦「わくわく日本祭」，邀請日職火腿隊退役球星杉谷拳士擔任開球嘉賓，開球前受訪時，昔日火腿戰友王柏融就在客隊陣營，頻對他放送愛心，杉谷拳士也當場揪起小籠包之約。

杉谷拳士今天為悍將開球，球團安排他最喜歡的Fubon Angels Jessy為他遞手套，引導他上投手丘，但杉谷拳士有堅持，他說那是屬於投手的位置，站在投手丘前一步開球。

杉谷拳士過去在火腿與王柏融交情頗好，這次來台也是一直期待見到王柏融，賽前練習時間在兩隊安排之下碰面，杉谷拳士遠遠看到王柏融就大喊「柏融！柏融！」王柏融也是一把就摸上胸肌，互動中看得出好交情。

杉谷拳士一見王柏融就追問怎麼沒看到他的笑容，王柏融回應因為最近狀況不好，杉谷拳士馬上就想起他在昨天比賽打了一支全壘打，讓王柏融笑喊「因為你來了」、「最喜歡你了」。

杉谷拳士向在場媒體透露，「大家對王柏融好像是個性害羞、很酷的印象，我一定要講不是這樣，他很愛笑、食量也很大。」王柏融則是當場反駁，「我個性內向啊！」

杉谷拳士鍾愛小籠包，在台灣期間展示的中文始終不會漏掉「小籠包」，被問到是否有向杉谷拳士推薦的小籠包，王柏融說：「他吃過了，鼎泰豐。」

富邦悍將今日舉辦日本祭活動，賽前啦啦隊表演。 圖／富邦悍將提供