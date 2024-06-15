中職／史上首見！台日韓啦啦隊齊聚大巨蛋 搞亂短今CPU
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，與阪神隊合作帶來滿滿日職風，就連Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援，加上今年PS女孩多了韓援邊荷律，負責當溝通橋梁的短今直呼：「太燒腦啦！」
中職今年不少球隊有韓籍啦啦隊加入，季前也有讀賣巨人啦啦隊來訪，但台日韓籍啦啦隊齊聚大巨蛋，今天是第一次，PS女孩峮峮說：「非常有趣，隊上目前沒有日籍成員，跟她們的互動，讓我覺得或許之後也可以增加成員？將不同的啦啦隊文化融合在一起。」
對短今來說則有些辛苦，雖然自己透過看劇學會日文、韓文，但夾在三種語言間要溝通，常常搞混，變成跟Tiger Girls說韓文、對邊荷律說日文。
邊荷律也說，台灣、日本、韓國的啦啦隊在同一個球場上應援，這是很難得的事情，不過剛剛自我介紹時，「說了日文跟中文，反而忘記講韓文了。」
阪神啦啦隊Tiger Girls也很享受來台灣應援的感覺，期待上台與PS女孩一起跳舞，「台灣的應援方式感覺很團結，非常的熱情、有活力。」至於近期的炎熱天氣則不太擔心，一來是在巨蛋球場，二來Tiger Girls也都很適應炎熱溫度，「我愛夏天。」
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