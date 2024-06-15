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中職／史上首見！台日韓啦啦隊齊聚大巨蛋 搞亂短今CPU

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，與阪神隊合作帶來滿滿日職風，就連Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援，加上今年PS女孩多了韓援邊荷律，負責當溝通橋梁的短今直呼：「太燒腦啦！」

中職今年不少球隊有韓籍啦啦隊加入，季前也有讀賣巨人啦啦隊來訪，但台日韓籍啦啦隊齊聚大巨蛋，今天是第一次，PS女孩峮峮說：「非常有趣，隊上目前沒有日籍成員，跟她們的互動，讓我覺得或許之後也可以增加成員？將不同的啦啦隊文化融合在一起。」

對短今來說則有些辛苦，雖然自己透過看劇學會日文、韓文，但夾在三種語言間要溝通，常常搞混，變成跟Tiger Girls說韓文、對邊荷律說日文。

邊荷律也說，台灣、日本、韓國的啦啦隊在同一個球場上應援，這是很難得的事情，不過剛剛自我介紹時，「說了日文跟中文，反而忘記講韓文了。」

阪神啦啦隊Tiger Girls也很享受來台灣應援的感覺，期待上台與PS女孩一起跳舞，「台灣的應援方式感覺很團結，非常的熱情、有活力。」至於近期的炎熱天氣則不太擔心，一來是在巨蛋球場，二來Tiger Girls也都很適應炎熱溫度，「我愛夏天。」

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls（圖）也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls（圖）也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister（圖）一起應援。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊今起在台北大巨蛋舉辦為期兩天的「阪神甲子園球場日」，阪神隊啦啦隊Tiger Girls也來台與Passion Sister（圖）一起應援。記者許正宏／攝影

啦啦隊 讀賣巨人 阪神

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