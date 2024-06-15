中職／陳傑憲首訪大巨蛋喊舒服！免曬太陽+球迷多

球季快打完一半，統一獅隊今天才首次到台北大巨蛋比賽，隊長陳傑憲直呼「舒服」，最開心不用曬太陽，對場地適應雖然提前詢問邱智呈，結果答案是「他也忘了」。

「從巴士下來就舒服到現在。」陳傑憲今天賽前練習時表示，大巨蛋從休息室到球場都很漂亮，尤其不用曬太陽，「賽前練習就不會流這麼多汗，希望之後能多多在這麼舒服的球場出賽。」

跟去過的日本巨蛋球場相比，陳傑憲認為大巨蛋的感受差不多，最大不同是人工草皮比較軟，也聽說滾地球會比較緩慢，「每個球場都有它的特色，這是選手要去趕快適應的。」

獅隊陣中唯二在大巨蛋打過的野手是林靖凱、邱智呈，兩人因去年底亞錦賽在此出賽，陳傑憲詢問同為外野手的邱智呈，「看球會不好看嗎？」邱智呈回答：「好像差不多。」隨後又補一句，「我忘記了。」

今天賽前陳傑憲也跟中信兄弟隊王威晨聊天，提到大巨蛋，王威晨告訴他「這邊比賽球迷會很多」，陳傑憲表示：「以選手來說，環境舒服，球迷也比較想進場，會增加我們比賽的動力。」

台南亞太棒球村的成棒主球場未來完工後，獅隊也有望進駐作為主場，陳傑憲認為，球場不只是要讓球員好比賽，球迷的周邊服務也要做好，「讓他們願意進場，在球場好好抒發壓力，明天繼續上班，就像美、日球場，周邊做得很好，越全面越好。」