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中職／林旺熙0.0局登板砸鍋 曾峻岳幫療傷後援投手必經之痛

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊曾峻岳、林旺熙。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊曾峻岳、林旺熙。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊昨天以6：9逆轉敗給味全龍隊，林旺熙中繼吞敗，如今已是牛棚組前輩的曾峻岳懂他的心情，賽後馬上就給了滿滿鼓勵，要他持續相信自己。

林旺熙昨天在第8局登板把關6：4領先，共用15球、面對4人，1個出局數都沒拿到，以保送開局，再因游擊手池恩齊的失誤讓林孝程上壘，郭天信、李凱威的安打各攻下1分追平，悍將換上富藍戈擋不住龍隊的反撲之火，最終龍隊單局攻下5分致勝。

曾峻岳透露，有注意到最近林旺熙出賽的位置，是自己受傷前的角色，也因此更常鼓勵他，「我跟他說不用去想這些事情，今天過了，還是要準備下一場比賽，教練還是會相信你，所以你還是要相信自己最好的東西。」

曾峻岳認為一場比賽無法評斷什麼，林旺熙最近的出賽都表現出色，只是昨天剛好不好，「他還年輕，給他一點時間，畢竟身為後援投手一定會遇到很多挫折。」

林旺熙以曾峻岳為目標，還和吳世豪各買了一條曾峻岳的應援毛巾掛在置物櫃上，被問到林旺熙是不是他的「迷弟」，曾峻岳連忙否認，他笑說：「我也不知道他們為什麼要買，他們就各買一條，還有買申皓瑋的。我的貼在他們自己位置上，從我狀況不好後，他們變貼王尉永海報。」

一場0.0局投球賽後負評滿滿，曾峻岳體會過這趟來時路，「我有跟他說不用去看那些，看了也沒用，有時看會覺得很傷人，球迷想講什麼，你也無法改變，只是讓你心情更差。」但他自曝其實自己會看，但重點是不要往心裡去，「有時看覺得還滿好笑的。」

目前因傷列在二軍名單的曾峻岳，預計在明天進牛棚練投，下周有機會歸隊，他說：「要回來也是以最好的狀況回來，不是最好狀況會造成球隊負擔，自己可能也有二度傷害。」

富邦悍將 曾峻岳 牛棚

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