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中職／一度擔心下雨 高志綱想起巨蛋的好：練球不會累
今天從飯店出門時，統一獅隊首席教練高志綱看見天色還在擔心「會不會下雨？」才突然想起，今天球隊是要在台北大巨蛋與中信兄弟隊交手，感受到室內球場的冷氣威力，直呼「練24小時都不會累」。
獅隊成為今年中職六隊最晚在台北大巨蛋出賽的隊伍，高志綱一度被制約擔心天氣，首次進入巨蛋還一度搞不清楚方向，跟助理打擊教練潘武雄笑談：「我們對東京巨蛋應該比這裡熟悉。」
高志綱生涯第一座巨蛋是大學時期因國際邀請賽造訪大阪巨蛋，「那時候踏進球場，想說『哇！這就是巨蛋』，今天進入台北大巨蛋，也有點那時候的感覺。」
在那之後，高志綱一路蒐集東京、札幌、福岡，日本巨蛋只差名古屋沒去過，也曾去過美職雙城隊的舊球場都會巨蛋參觀，不過高志綱說：「去美國我比較喜歡去看天然草皮的球場，他們的球場都很有特色。」
今天來到台北大巨蛋，高志綱想起自己第一次去大阪巨蛋時，在板凳區坐到比賽中段，突然打噴嚏讓他嚇一跳，「生涯還沒有在球場因為空調打噴嚏的經驗。」他認為球員在這樣的環境打球，因為流汗少、體力消耗少，就算練整天都不會累。
台北大巨蛋另一特色是白灰相間的座椅顏色，高志綱開玩笑說，一開始看到有點眼花，「可能球員會需要適應一下。」
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