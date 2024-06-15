中職／獅隊首訪大巨蛋很新鮮 餅總盼趁勢中止連敗

中信兄弟隊本周在台北大巨蛋舉行「阪神主題日」，作客的統一獅隊終於首次體驗大巨蛋，雖然欠缺練習機會就要直接實戰，但總教練林岳平不擔心，「場地很好，打起球心情就不一樣，大家看起來滿興奮的。」

林岳平記憶中至少造訪過日本札幌、福岡、東京巨蛋，對台北大巨蛋第一印象是「很大、很漂亮」，人工草皮踩起來比較軟，但一度找不到入口，「後來有人帶我，剛好有前導車。」

獅隊成為中職6隊最晚到大巨蛋比賽的球隊，林岳平表示，先前球隊也想要來大巨蛋練球，適應一下場地，但一直找不到空檔，除了球隊要有時間，也要配合場地方的檔期，並不容易。

獅隊昨天輸給台鋼雄鷹隊後，吞下本季最長的4連敗，餅總認為，球隊在攻擊端、後援投手的表現不太理想，「不只台鋼不好打，每一隊都不好打，是我們打得不好，後援因為保送後被長打，導致大量失分，需要在短期內趕快調整。」

外野手林佳緯先前因自打球打中膝蓋內側缺席，但今天不僅隨隊到大巨蛋，也會重回先發，林岳平也期待，大巨蛋的新鮮感能夠幫助球員重新啟動，找回優勢中止近期球隊的低潮，「這兩場比賽對我們來說滿關鍵的。」