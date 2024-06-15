中職／杉谷拳士中文喊我愛小籠包 主動提議棒球教室

富邦悍將隊首度與太平洋聯盟及日本火腿隊合作，推出「わくわく日本祭」，杉谷拳士來台擔任開球嘉賓之餘，更主動表達希望可以回饋當地基層棒球。

富邦育樂總經理陳昭如表示，悍將從成軍以來，與火腿一直保持友好關係，去年丘昌榮、高國輝赴火腿秋訓見習，今年進一步在行銷上交換意見，「這兩年太平洋聯盟透過不同賽事和我們在行銷上意見交流，促成今年的合作。」她也提到火腿的艾斯康球場，「不管是本身設計、結合旅遊觀光，賽季之外也能吸引萬人到訪，是各球團很重要的觀摩榜樣。」

富邦悍將隊首度與太平洋聯盟及日本火腿隊合作，推出「わくわく日本祭」，杉谷拳士來台擔任開球嘉賓。記者葉信菉／攝影

杉谷拳士在記者會一開場就用中文打招呼，「好久不見，大家好，我是火腿杉谷拳士，最愛小籠包。」他在引退後持續從事棒球相關工作，這次以太平洋聯盟大使身分來台，希望可以作為兩國職棒交流橋樑，讓台灣粉絲知道日本職棒的魅力，也讓日本粉絲看到台灣棒球的魅力。

明天上午10點到12點杉谷拳士還將和悍將日籍教練稻田直人、垣內哲也以及二軍打擊教練高國輝攜手，為興穀國小、民安國小少棒隊進行棒球教室，悍將球團與杉谷拳士一同回饋新北基層棒球。

陳昭如透露，這是在這次規畫活動時，杉谷拳士主動提出希望可以有這樣的回饋活動，大讚他相當有心。