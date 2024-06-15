中職／來台灣看王柏融可愛笑容 杉谷拳士一見面先尖叫

杉谷拳士來台為富邦悍將隊「わくわく日本祭」擔任開球嘉賓，今天記者會前巧遇剛到球場的台鋼雄鷹隊，一見到好友王柏融就先放聲尖叫，一臉難掩興奮。

王柏融去年11月宣布結束旅日生涯時，杉谷拳士透過社群網站寫下3聲道道別，懷念兩人一起吃小籠包吃到肚子爆炸的日子，也向王柏融告白「我一直很喜歡你臉上掛著可愛的笑容」、「無論你走到哪裡，我都會尋找你」、「非常愛你，我的兄弟」，筆下盡顯兩人的好交情。

杉谷拳士昨天已到新莊棒球場觀戰，在貴賓室裡電視轉播看到雄鷹的比賽，正好輪到王柏融的打席，趕緊拿起手機要錄影，結果剛好拍下他1球死的打席。

杉谷拳士與前隊友王柏融相見歡。 記者陳宛晶／攝影

今天在記者會上被問到王柏融，杉谷拳士說兩人非常要好，從王柏融回到台灣後就一直保持聯繫，「這次要來，也有跟他講，希望可以私底下去玩，今天剛好是對到台鋼，應該還有機會見到面。」他笑說：「可以一起聊台灣、日本棒球的未來，乾杯！」

火腿過往台灣選手有陽岱鋼、王柏融，杉谷拳士提到，看到陽岱鋼、王柏融為了更好而拚命練習，認真的樣子都看在眼裡，從他們身上獲得很多經驗。他更主動提及年輕小將孫易磊，「大家也可以多多關注易磊，他是將來可以擔當台灣王牌位置的選手，可能不只留在亞洲，也有機會到世界嶄露頭角。」