快訊

後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／來台灣看王柏融可愛笑容 杉谷拳士一見面先尖叫

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
記者陳宛晶／攝影
記者陳宛晶／攝影

杉谷拳士來台為富邦悍將隊「わくわく日本祭」擔任開球嘉賓，今天記者會前巧遇剛到球場的台鋼雄鷹隊，一見到好友王柏融就先放聲尖叫，一臉難掩興奮。

王柏融去年11月宣布結束旅日生涯時，杉谷拳士透過社群網站寫下3聲道道別，懷念兩人一起吃小籠包吃到肚子爆炸的日子，也向王柏融告白「我一直很喜歡你臉上掛著可愛的笑容」、「無論你走到哪裡，我都會尋找你」、「非常愛你，我的兄弟」，筆下盡顯兩人的好交情。

杉谷拳士昨天已到新莊棒球場觀戰，在貴賓室裡電視轉播看到雄鷹的比賽，正好輪到王柏融的打席，趕緊拿起手機要錄影，結果剛好拍下他1球死的打席。

杉谷拳士與前隊友王柏融相見歡。 記者陳宛晶／攝影
杉谷拳士與前隊友王柏融相見歡。 記者陳宛晶／攝影

今天在記者會上被問到王柏融，杉谷拳士說兩人非常要好，從王柏融回到台灣後就一直保持聯繫，「這次要來，也有跟他講，希望可以私底下去玩，今天剛好是對到台鋼，應該還有機會見到面。」他笑說：「可以一起聊台灣、日本棒球的未來，乾杯！」

火腿過往台灣選手有陽岱鋼、王柏融，杉谷拳士提到，看到陽岱鋼、王柏融為了更好而拚命練習，認真的樣子都看在眼裡，從他們身上獲得很多經驗。他更主動提及年輕小將孫易磊，「大家也可以多多關注易磊，他是將來可以擔當台灣王牌位置的選手，可能不只留在亞洲，也有機會到世界嶄露頭角。」

台鋼雄鷹 王柏融

延伸閱讀

中職／「魔王子」連線！雄鷹3轟擊倒獅王 首度3連勝

中職／王柏融扮起爆劑 雄鷹猛攻12分壓倒兄弟

中職／曾子祐、葉保弟分重擔 王柏融階段性任務已完成

中職／王柏融成聯盟最速600安 振奮是因關鍵安而非紀錄

相關新聞

中職／張育成打復健賽選秀報名表來不來？悍將：保持聯繫

張育成能不能穿上中職的「Guardians」球衣，富邦悍將隊持續在線等，富邦育樂總經理陳昭如表示，「在選秀報名截止日之前...

中職／來台第一晚就暈船 杉谷拳士舉Jessy毛巾：因為喜歡！

富邦悍將隊「わくわく日本祭」今、明兩天在新莊棒球場登場，首度與太平洋聯盟及日本職棒火腿鬥士隊合作，火腿退役球星杉谷拳士今...

中職／來台灣看王柏融可愛笑容 杉谷拳士一見面先尖叫

杉谷拳士來台為富邦悍將隊「わくわく日本祭」擔任開球嘉賓，今天記者會前巧遇剛到球場的台鋼雄鷹隊，一見到好友王柏融就先放聲尖...

中職／想當峮峮學妹？PS徵選練習生 呼籲別被詐騙

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters日前推出練習生徵選，不料有不肖人士以此名義詐騙報名費，宏將多利安國際呼籲，報...

中職／增加1洋砲？平野惠一算贊成：增加台灣投手空間

台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹今年表現亮眼，雄鷹領隊劉東洋打算提案「至少登錄1洋砲」，中信兄弟總教練平野惠一站在增加本土投手舞台的立...

中職／杉谷拳士中文喊我愛小籠包 主動提議棒球教室

富邦悍將隊首度與太平洋聯盟及日本火腿隊合作，推出「わくわく日本祭」，杉谷拳士來台擔任開球嘉賓之餘，更主動表達希望可以回饋...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。