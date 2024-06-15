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中職／來台第一晚就暈船 杉谷拳士舉Jessy毛巾：因為喜歡！

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
火腿退役球星杉谷拳士今天將擔任開球嘉賓，昨天被捕捉到高舉Jessy的毛巾。 截圖自影片
火腿退役球星杉谷拳士今天將擔任開球嘉賓，昨天被捕捉到高舉Jessy的毛巾。 截圖自影片

富邦悍將隊「わくわく日本祭」今、明兩天在新莊棒球場登場，首度與太平洋聯盟及日本職棒火腿鬥士隊合作，火腿退役球星杉谷拳士今天將擔任開球嘉賓，昨天已經到場體驗過最頂的新莊棒球場、最頂的Fubon Angels，被問到為何高舉Jessy的毛巾，超誠實回應：「因為喜歡！」

杉谷拳士昨天已經在新莊棒球場邊觀戰，見識Fubon Angels魅力，高舉Jessy的毛巾、朝她送上手指愛心，被悍將YT頻道虧「暈船成員+1」。

被問到為何高舉Jessy毛巾，杉谷拳士直言「因為喜歡！」他表示，昨天來到現場後，舉女孩毛巾的時間，其實也不是只看女孩表演，但台日女孩表演內容不一樣，是很好的學習時間，「除此之外，還是因為很喜歡Jseey，所以舉她的毛巾。」

他表示，今天開球後，也會留在球場看比賽，「這次來主要是希望，透過社交網路把台灣的魅力傳達回日本。」

Fubon Angels 棒球 火腿

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