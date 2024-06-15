快訊

影╱蘇澳民宅火警疑廚房起火！89歲父命危、62歲子不治

影╱拜登在幹嘛？G7峰會恍神亂走、對空氣比讚 遭義總理急忙拉回

AI智慧未來會超出人類控制？黃仁勳給答案了

華南青少棒／中市吳壬睿6.2局先發勝 盼拚國手資歷

中央社／ 新北15日電
113年華南金控盃全國青少棒賽4強台中市隊15日與桃園市隊交手，台中市隊先發投手吳壬睿（圖）先發6.2局1責失分好投，率隊以3比2擊敗桃園晉冠軍戰，盼拚生涯首度國手資歷。中央社
113年華南金控盃全國青少棒賽4強台中市隊15日與桃園市隊交手，台中市隊先發投手吳壬睿（圖）先發6.2局1責失分好投，率隊以3比2擊敗桃園晉冠軍戰，盼拚生涯首度國手資歷。中央社

台中市隊好手吳壬睿去年看著學長在華南青少棒奪冠，許下今年也想拚國手心願，今天在4強戰先發6.2局1責失分好投，率隊以3比2擊敗桃園晉冠軍戰，盼拚生涯首度國手資歷。

113年華南金控盃全國青少棒賽4強台中市隊今天與桃園市隊交手，台中市隊先發投手吳壬睿4局上稍微有危機，先投出四壞保送、觸身球保送，1人出局後被敲出安打失掉1分，守備幫忙把追平分擋在本壘之前，保住領先氣勢。

吳壬睿6局上再失1分，投到7局上2人出局後達單場用球數限制退場，用98球投6.2局，被敲出2支安打，投出5次三振、5次四死球保送，失掉2分（1分責失分），率隊晉級冠軍戰、奪下勝投。

台中市隊總教練藍文權表示，吳壬睿是穩定的投手，很多重要的比賽會讓吳壬睿登板，球速雖不算特別快，約在130公里左右，以控球為主，除了直球外還有滑球、變速球。今天做的好的地方是很敢與打者對決，也有發揮控球優勢。

藍文權有一直提醒球員，面對桃園這種傳統青少棒強隊，不要先去畏懼對手，要把自己準備好，將平時練習的東西展現出來。

吳壬睿表示，之前就有過完投的比賽，今天也有想過要拚，但4局節奏有點亂掉失分，教練提醒丟給打者打、節奏放慢一點，調整過後找回好的感覺。

國三的吳壬睿是台中市隊主力投手又是隊長，他直言有感受到責任更大，做好自己、帶領隊友，一場一場比賽拿下來。

吳壬睿自評此次投打表現中規中矩，但對投球比較有信心，偶像是日籍美職大聯盟好手大谷翔平。從小到大沒有當過國手，去年台中奪下華南青少棒冠軍吳壬睿有到場看球，想著今年也要拚看看，希望有機會可以穿上國家隊球衣、代表台灣出國比賽。

大聯盟 大谷翔平

延伸閱讀

中市45處公托「9倍增」達標 盧秀燕曝開辦祕訣

華南青少棒／新北市陳瑞鑫敲超前安 精壯無贅肉似江少慶

中職／還沒當過國手…王尉永首次明星賽先體驗

中市觀光公車路線2年吸350萬旅客 今年8月再新增「大雪山線」

相關新聞

中職／來台第一晚就暈船 杉谷拳士舉Jessy毛巾：因為喜歡！

富邦悍將隊「わくわく日本祭」今、明兩天在新莊棒球場登場，首度與太平洋聯盟及日本職棒火腿鬥士隊合作，火腿退役球星杉谷拳士今...

中職／想當峮峮學妹？PS徵選練習生 呼籲別被詐騙

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters日前推出練習生徵選，不料有不肖人士以此名義詐騙報名費，宏將多利安國際呼籲，報...

華南青少棒／中市吳壬睿6.2局先發勝 盼拚國手資歷

台中市隊好手吳壬睿去年看著學長在華南青少棒奪冠，許下今年也想拚國手心願，今天在4強戰先發6.2局1責失分好投，率隊以3比...

華南青少棒／張祐嘉2安2打點 台中連2屆闖冠軍戰

華南青少棒賽4強台中市隊先發投手吳壬睿6.2局1責失分好投壓制，張祐嘉單場2安2打點，楊竣皓追加保險分，率隊以3比2擊敗...

中職／郭嚴文轉隊後首奪單場MVP 在意之前沒把握機會

中職富邦悍將隊今天交手味全龍隊，悍將前7局打完2分領先，龍隊8局上一口氣追5分、郭嚴文敲出超前安，率隊以9比6搶勝，奪下...

中職／大巨蛋單場挑戰3萬人 中信兄弟今破紀錄在望

台北大巨蛋今年納入中職比賽場地後，人氣愈來愈旺，明星賽票價最貴、近四千元的特區秒殺，中信兄弟隊今天也有望寫下歷史，成為首...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。