華南青少棒／張祐嘉2安2打點 台中連2屆闖冠軍戰

華南青少棒賽4強台中市隊先發投手吳壬睿6.2局1責失分好投壓制，張祐嘉單場2安2打點，楊竣皓追加保險分，率隊以3比2擊敗桃園市晉級冠軍戰，距完成2連霸僅差一步。

113年華南金控盃全國青少棒賽4強今天在三重棒球場舉行，上屆冠軍隊台中市與桃園市隊交手，台中市隊開賽就積極搶分，靠著觸身球保送、失誤、犧牲觸擊，2人出局後張祐嘉適時安打、一棒2分幫助球隊取得領先。

台中市隊先發投手吳壬睿展現壓制力，前3局沒有失分，4局上稍微有危機，先投出四壞保送、觸身球保送，1人出局後被敲出安打失掉1分，守備幫忙把追平分擋在本壘之前， 保住領先氣勢。

台中市隊5局下靠著謝昱全安打、犧牲觸擊、楊竣皓適時安打多添1分保險分；吳壬睿6局上再遇到危機失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

吳壬睿今天投到7局上2人出局後達單場用球數限制退場，總計用98球投6.2局，被敲出2支安打，投出5次三振、5次四死球保送，失掉2分（1分責失分），好投壓制奪下勝投。

台中市隊總教練藍文權謙虛笑說，可以搶勝晉級冠軍戰算是運氣比較好，本壘觸殺擋住追平分很關鍵，保住領先優勢也可以讓球員心情穩定一點。

張祐嘉今天單場3打席都有貢獻，2安2打點，還有一次成功犧牲觸擊推進，藍文權表示，張祐嘉此次比賽表現不錯，關鍵時刻都有安打，展現該有的價值，除了張祐嘉外，楊竣皓送回的第3分也是關鍵，球隊保有較多的領先分數守備壓力也不會這麼大。

台中市隊是上屆冠軍，今年再闖冠軍戰，藍文權表示，球隊整體實力還好， 但有提醒球員每場球不管對手是誰，都要全力以赴、不斷調整，就算贏球也要發現優缺點、把缺點改善，讓比賽更順利。