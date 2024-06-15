快訊

世界最短航線「坐下53秒就降落」！下飛機還可領證書留念

拚觀光海巡撤河道安檢所 淡水河道成不設防地帶

陸積極搶占黃埔百年話語權 血統早斷大肆紀念底氣何來？

華南青少棒／張祐嘉2安2打點 台中連2屆闖冠軍戰

中央社／ 新北15日電
113年華南金控盃全國青少棒賽4強15日在三重棒球場舉行，台中市隊張祐嘉（圖）單場2安2打點，楊竣皓追加保險分，率隊以3比2擊敗桃園市，晉級冠軍戰，力拚2連霸。中央社
113年華南金控盃全國青少棒賽4強15日在三重棒球場舉行，台中市隊張祐嘉（圖）單場2安2打點，楊竣皓追加保險分，率隊以3比2擊敗桃園市，晉級冠軍戰，力拚2連霸。中央社

華南青少棒賽4強台中市隊先發投手吳壬睿6.2局1責失分好投壓制，張祐嘉單場2安2打點，楊竣皓追加保險分，率隊以3比2擊敗桃園市晉級冠軍戰，距完成2連霸僅差一步。

113年華南金控盃全國青少棒賽4強今天在三重棒球場舉行，上屆冠軍隊台中市與桃園市隊交手，台中市隊開賽就積極搶分，靠著觸身球保送、失誤、犧牲觸擊，2人出局後張祐嘉適時安打、一棒2分幫助球隊取得領先。

台中市隊先發投手吳壬睿展現壓制力，前3局沒有失分，4局上稍微有危機，先投出四壞保送、觸身球保送，1人出局後被敲出安打失掉1分，守備幫忙把追平分擋在本壘之前， 保住領先氣勢。

台中市隊5局下靠著謝昱全安打、犧牲觸擊、楊竣皓適時安打多添1分保險分；吳壬睿6局上再遇到危機失掉1分，但及時回穩沒有多掉分數。

吳壬睿今天投到7局上2人出局後達單場用球數限制退場，總計用98球投6.2局，被敲出2支安打，投出5次三振、5次四死球保送，失掉2分（1分責失分），好投壓制奪下勝投。

台中市隊總教練藍文權謙虛笑說，可以搶勝晉級冠軍戰算是運氣比較好，本壘觸殺擋住追平分很關鍵，保住領先優勢也可以讓球員心情穩定一點。

張祐嘉今天單場3打席都有貢獻，2安2打點，還有一次成功犧牲觸擊推進，藍文權表示，張祐嘉此次比賽表現不錯，關鍵時刻都有安打，展現該有的價值，除了張祐嘉外，楊竣皓送回的第3分也是關鍵，球隊保有較多的領先分數守備壓力也不會這麼大。

台中市隊是上屆冠軍，今年再闖冠軍戰，藍文權表示，球隊整體實力還好， 但有提醒球員每場球不管對手是誰，都要全力以赴、不斷調整，就算贏球也要發現優缺點、把缺點改善，讓比賽更順利。

棒球

延伸閱讀

MiLB／林昱珉離開傷兵重返2A 復出首戰5局2責失

中職／郭嚴文轉隊後首奪單場MVP 在意之前沒把握機會

媽祖盃女棒／接棒未來隊完成5連霸 黃巧芸獲MVP

中職／張奕二軍先發挨轟2發全壘打 林承飛找回手感

相關新聞

中職／想當峮峮學妹？PS徵選練習生 呼籲別被詐騙

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters日前推出練習生徵選，不料有不肖人士以此名義詐騙報名費，宏將多利安國際呼籲，報...

中職／大巨蛋單場挑戰3萬人 中信兄弟今破紀錄在望

台北大巨蛋今年納入中職比賽場地後，人氣愈來愈旺，明星賽票價最貴、近四千元的特區秒殺，中信兄弟隊今天也有望寫下歷史，成為首...

華南青少棒／張祐嘉2安2打點 台中連2屆闖冠軍戰

華南青少棒賽4強台中市隊先發投手吳壬睿6.2局1責失分好投壓制，張祐嘉單場2安2打點，楊竣皓追加保險分，率隊以3比2擊敗...

中職／郭嚴文轉隊後首奪單場MVP 在意之前沒把握機會

中職富邦悍將隊今天交手味全龍隊，悍將前7局打完2分領先，龍隊8局上一口氣追5分、郭嚴文敲出超前安，率隊以9比6搶勝，奪下...

中職／林辰勳肋骨骨裂休4周 葉總點本壘攻防可能「漏洞」

味全龍隊今天與富邦悍將比賽首局有本壘攻防，悍將李宗賢跑回本壘與龍隊捕手林辰勳碰撞，林辰勳肋骨骨裂需休約4週；龍隊總教練葉...

日職／宋家豪延長賽後援1局失1分 吞本季第2敗

日本職業棒球東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天延長賽11局上登板後援，投1局失掉1分責失分，但樂天11局下沒能追回分數，以0比...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。