中職／想當峮峮學妹？PS徵選練習生 呼籲別被詐騙

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters日前推出練習生徵選，不料有不肖人士以此名義詐騙報名費，宏將多利安國際呼籲，報名方式以臉書粉專的選拔流程為主。

Passion Sisters在6月3日公布練習生徵選資訊，尋找熱愛棒球、籃球也喜歡跳舞的人，一起用熱情和活力點燃每一場比賽。

不過，宏將多利安國際表示，收到粉絲告知，「有經紀公司打著繳交報名費培訓，就能進中信兄弟啦啦隊當峮峮的學妹，已有人被騙了報名費，呼籲大家以PS粉專選拔流程為主。」

報名方式為下載個人報名表（https://ps2024.pse.is/626339）後，將文件寄至doriandgpassion@gmail.com，第一階段網路報名即日起至6月30日中午12：00止，第二階段採取面試，入選者另行通知時間，未入選者不另行通知，詳情請見Passion Sisters臉書。