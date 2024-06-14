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中職／林辰勳肋骨骨裂休4周 葉總點本壘攻防可能「漏洞」

中央社／ 新北14日電
中華職棒味全龍隊14日交手富邦悍將隊首局就有狀況，悍將李宗賢（後）回本壘時與龍隊捕手林辰勳（前）相撞，林辰勳當下倒地；經送醫檢查後發現林辰勳肋骨骨裂，需休息約4週。圖為雙方本壘攻防畫面。（味全龍隊提供）
中華職棒味全龍隊14日交手富邦悍將隊首局就有狀況，悍將李宗賢（後）回本壘時與龍隊捕手林辰勳（前）相撞，林辰勳當下倒地；經送醫檢查後發現林辰勳肋骨骨裂，需休息約4週。圖為雙方本壘攻防畫面。（味全龍隊提供）

味全龍隊今天與富邦悍將比賽首局有本壘攻防，悍將李宗賢跑回本壘與龍隊捕手林辰勳碰撞，林辰勳肋骨骨裂需休約4週；龍隊總教練葉君璋點出本壘攻防可能的「漏洞」。

味全龍隊今天與富邦悍將在新莊棒球場交手首局就有狀況，悍將1局下李宗賢敲出二壘打，靠著犧牲觸擊上到三壘，王正棠高飛犧牲打，李宗賢跑回本壘與龍隊捕手林辰勳相撞，林辰勳當下倒地一段時間才在隊友攙扶下退場。

悍將認為捕手阻擋跑壘路徑，但經過重播輔助判決維持原判、李宗賢出局，悍將總教練陳金鋒上場抗議，但衝突沒有擴大。

賽後龍隊總教練葉君璋受訪表示，今天本壘攻防的時間點比較剛好，但球就是傳在捕手接到球的地方、時間點也剛好，判決沒有什麼問題。葉君璋表示，林辰勳送醫檢查後，左邊第6根肋骨骨裂，需要休息約4週。

捕手出身的葉君璋也直言，防止本壘衝撞的規則（俗稱「波西條款」）原意是要保護捕手，今天的判決沒有問題，但換一個角度想，「如果今天跑者比球先到，跑者就可以直接衝撞捕手嗎？」跑者如果先到，跑者是不是可以繞過捕手也值得思考。

葉君璋表示，防止本壘衝撞的規則常常會提到「蓄意」行為，如果今天捕手所在的位置，就是最好的接球位置，但球還沒到，跑者真的撞捕手，這樣是否就會被判妨礙跑壘，這可能會是一個漏洞。

龍隊今天比賽後半段8局上追分，靠著單局4安、1保送、悍將1次守備失誤，一口氣攻下5分、翻轉戰局，終場以9比6搶勝，郭嚴文敲出超前比數安打，獲選單場MVP。

富邦悍將 李宗賢 葉君璋

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