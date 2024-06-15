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中職／中信兄弟 大巨蛋單場挑戰3萬人

聯合報／ 記者蘇志畬／台北報導
中信兄弟隊在台北大巨蛋展開三連戰，昨天由洋投猛登打頭陣，今天將挑戰單場三萬人進場。記者許正宏／攝影
中信兄弟隊在台北大巨蛋展開三連戰，昨天由洋投猛登打頭陣，今天將挑戰單場三萬人進場。記者許正宏／攝影

台北大巨蛋今年納入中職比賽場地後，人氣愈來愈旺，明星賽票價最貴、近四千元的特區秒殺，中信兄弟隊今天也有望寫下歷史，成為首支在大巨蛋突破單場三萬人票房的中職球隊。

兄弟在四月首次進駐大巨蛋就吸引單場兩萬五九四二人進場，寫中職例行賽第三高紀錄，目前最高是六月一日龍象大戰加上黃仁勳到場催動的兩萬九六八八人，但兄弟破紀錄在望。

兄弟昨起在大巨蛋三連戰，預售票合計破四萬八千人。「周六目前預售就接近三萬人。」兄弟領隊劉志威有信心突破三萬人，球團也提前為此做好準備，提交安全計畫，也提供球迷捷運票價折抵。

明星賽則要在七月廿日、廿一日首度在大巨蛋舉行，兩場各一百六十八席、票價三八八○元的「白金特區」，開賣後立刻秒殺，半小時總銷售就突破三萬張。

大巨蛋的出現，讓觀賽體驗突破過去的球場限制，紛紛推出高價席位，球迷也對此反應熱烈，兄弟本季在大巨蛋最貴的尊爵席要價三五八○元，在這波三連戰也都完售。劉志威表示：「重點是能不能提供相應的服務，價格要拉高，也要提高服務內容。」

大巨蛋成為實驗場，劉志威指出，過去由於球場的限制，球團比較難在票價上做出差異性，這兩次尊爵席球迷回饋都不錯，「正好可以做為測試，也可以作為未來洲際改善的參考。」劉志威也透露，八月在大巨蛋的主題活動，還會增加搖滾席，讓球迷好好享受泫雅的表演。

兄弟 大巨蛋 票價

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