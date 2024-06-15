中職／郭嚴文轉隊後首奪單場MVP 在意之前沒把握機會

中職富邦悍將隊今天交手味全龍隊，悍將前7局打完2分領先，龍隊8局上一口氣追5分、郭嚴文敲出超前安，率隊以9比6搶勝，奪下轉隊後首次單場MVP，但笑說在意之前沒把握機會。

悍將晚間在主場新莊棒球場對戰龍隊，龍隊2局上劉基鴻敲出個人本季第3轟，陽春砲幫球隊取得領先。

悍將前3局沒拿下分數，4局下1人出局後池恩齊選到保送，2人出局後董子恩、申皓瑋接連安打扳平比數，姚冠瑋代打敲安、送回球隊超前分。

悍將5局下攻勢再起，1人出局後孔念恩安打、盜上二壘，李宗賢二壘打添分，再靠池恩齊安打推進、王正棠高飛犧牲打再添1分，董子恩遭觸身球保送，申皓瑋、姚冠瑋接連安打再拿2分，取得6比1領先。

龍隊6局上1人出局後靠接連四壞保送、吳東融、林孝程接連安打先追2分，再靠暴投跑回團隊第4分，8局上吳東融選到保送，抓準悍將失誤機會延續攻勢，郭天信、李凱威接連安打先扳平比分，郭嚴文敲出超前安，劉基鴻補上安打再添2分，單局攻下5分、奠定勝基。

郭嚴文單場5打數敲出1支安打，貢獻1分打點、為勝利打點，本季首度奪下單場最有價值球員（MVP），也是自樂天桃猿隊轉到龍隊後首座單場MVP。

郭嚴文表示，8局打擊機會沒特別設定什麼，照著想要的方式攻擊，比起敲出超前比數安打，他更在意之前得點圈打擊都沒發揮。他今年得到很多機會都沒打好，希望現在開始有機會就好好把握。

坦言很在意之前沒把握機會幫球隊的郭嚴文說，隊友會鼓勵他照自己方式打，但他有時想太多反而綁手綁腳。棒球就是結果論，希望從現在開始盡全力為球隊勝利貢獻。