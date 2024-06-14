日職／宋家豪延長賽後援1局失1分 吞本季第2敗

日本職業棒球東北樂天金鷲隊投手宋家豪今天延長賽11局上登板後援，投1局失掉1分責失分，但樂天11局下沒能追回分數，以0比1敗給廣島東洋鯉魚隊、宋家豪吞下個人本季2敗。

兩隊正規9局打完0比0僵持不下，延長賽10局下樂天一度靠觸身球保送、故意四壞保送、安打攻占滿壘，但攻勢沒延續、沒能拿下分數。

延長賽11局上樂天換上宋家豪登板後援，宋家豪讓首名打者敲出右外野方向安打，對手靠犧牲觸擊推進、盜上三壘，再被矢野雅哉敲出高飛犧牲打失掉1分後及時回穩，讓打者敲出中外野方向飛球出局、沒多掉分數。

不過，樂天11局下未有攻勢、沒追回分數吞敗；宋家豪總計用12球投1局，被敲出1支安打，失掉1分責失分，最快球速146公里，賽後防禦率1.54。