中職／猛登不甘心錯過完封 兄弟教頭心中已完美

「你還想繼續嗎？」王建民問。猛登回答：「我想。」第9局的續投詢問，雖然最終沒能留住完封紀錄，猛登心有不甘但也接受退場安排，中信兄弟總教練平野惠一說：「足夠了、足夠了，已經是很完美的表現。」

兄弟今天以5：2擊敗樂天桃猿隊，中止3連敗，猛登前8局僅被敲出1支安打，加上雙殺面對最低消的24人次，然而第9局1出局後被連敲2安，此時投手教練王建民喊出第1次暫停，有了以上談話，但後來又投出保送，王建民第2次上場必須換投。

「我很想解決打者，但沒辦法。」猛登表示，或許前面兩場用球數都破百有些影響，導致第9局的亂流，前一次完封已經是2018年效力運動家隊在大聯盟投出，「當下非常想投出完投完封，但被敲安後投出保送，也沒辦法，知道自己會辦換掉。」

平野惠一可以想像猛登的不甘心，但對球隊來說已經有十足的貢獻，也稱讚陳子豪今天在4局下敲回勝利打點、5局下開轟，「表現非常出色，之前感覺在大巨蛋不順手，但今天有打破這樣的印象。」

猛登則說自己不止不甘心，還有生氣，「因為我的好勝心，我在氣自己。」前兩場投破百球但都未滿6局，今天投完前8局才97球，猛登解釋，這是第3次對戰猿隊，知道對方打者比較積極，「我就是想辦法讓他們擊出不強勁的球。」

猛登目前6勝有一半在大巨蛋登板時拿下，目前巨蛋出賽4場3勝0敗、防禦率2.42，他說：「很喜歡在這裡投球，台灣天氣比較熱，在巨蛋投球溫度很舒適，希望以後多一點在此先發的機會。」