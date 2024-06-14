中職／「魔王子」連線！雄鷹3轟擊倒獅王 首度3連勝
台鋼雄鷹隊後勁本季初登板繳出6局失2分的優質先發，魔鷹、王柏融、曾子祐攜手開轟，魔鷹更是跨場連5打數長打追平聯盟紀錄，以9：3擊敗統一獅隊，在澄清湖2連戰橫掃獅王，締造隊史首次3連勝，輸球的獅隊魔術數字仍下降。
獅隊今天雖然輸球，不過另一地樂天桃猿隊以2：5敗給中信兄弟隊，讓獅隊上半季封王數字降至M7，最快也要下周才能拋出彩帶。
魔鷹昨晚最後打席敲出3分砲，今天首打席就在2局下敲出陽春砲，幫助球隊追平，接下來3局下二壘打1分打點、5局下二壘打2分打點、7局下二壘打跑回1分，連續5打數長打，平聯盟記錄；魔鷹也以11轟並列聯盟全壘打王，還有1轟等待補賽後兌現。
王柏融在3局下的安打幫助雄鷹超前，8局下更補上一發右外野陽春砲，返台後的本季第3轟，終結連33場未開轟乾旱；曾子祐則是在6局下敲出陽春砲，本季第2轟、主場首轟。
從豪勁改名，後勁今年到雄鷹工作從後援轉為先發，本季一軍初登板就投滿6局，締造生涯新高，被敲6支安打，但只在第1局、第5局各掉1分，另有4次三振、1次四壞保送。
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