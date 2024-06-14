中職／錯過完封…猛登8.1局7K仍擒猿 兄弟終止3連敗

中信慈善基金會董事長辜仲諒今天擔任開球打者，中信兄弟隊猛登雖錯過完封，仍繳出8.1局7K失2分的好投，加上陳子豪敲出生涯大巨蛋首轟相助，以5：2擊敗樂天桃猿隊，在台北大巨蛋16103人面前終止3連敗。

猛登今天首局投出3上3下，第2局則是被朱育賢敲出一壘安打，隨後靠雙殺化解再解決馬傑森，形成另類3上3下，接下來從3局上開始連續解決16人次。

猛登直到8局上1出局後，才又被廖健富敲出一支斷棒的內野安打，但迅速再抓2出局，包含張志豪在全壘打牆前跳接到界外飛球的精彩美技。

9局上已經投了97球的猛登續投，先讓林政華敲出滾地出局，接著被鍾玉成、陳晨威接連敲安，又保送林立，用球數來到113球只能在掌聲中退場休息，後援的王凱程也被梁家榮敲安，丟掉2分，再換吳俊偉抓下最後2出局。

這2分都算在猛登帳上，猛登無緣成為本季第3位完投完封的投手，留下8.1局、被敲4支安打，另有7次三振、1次四壞保送的成績，收下本季第6勝。

兄弟打線錯過首局的1出局滿壘機會，4局下先靠陳子豪高飛犧牲打破蛋，接下來2出局滿壘，林吳晉瑋保送擠回1分，岳政華敲出的一壘滾地球，一壘手朱育賢傳給補位的投手時發生失誤，紀錄上1安打加上1失誤，一棒讓兄弟又攻下2分。

5局下陳子豪面對中繼的邱駿威，在0好1壞下，一棒把球敲到大巨蛋右外野觀眾席上，陽春砲拉開分差，生涯首次在大巨蛋開轟，也是兄弟本季繼曾頌恩（3轟）、許基宏（1轟）後的第3人。