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中職／本壘攻防又起爭議 悍將抗議捕手阻擋無用

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
新莊球場1局下發生本壘攻防戰，富邦悍將李宗賢與味全龍林辰勳相撞。圖／富邦悍將隊提供
新莊球場1局下發生本壘攻防戰，富邦悍將李宗賢與味全龍林辰勳相撞。圖／富邦悍將隊提供

中華職棒本季本壘攻防有無阻擋的爭議多次引起討論，5月20日才因此開會，今天富邦悍將與味全龍隊在新莊交手，1局下又出現本壘攻防，跑者李宗賢撞上龍隊捕手林辰勳，悍將總教練陳金鋒對於有無阻擋不滿抗議，但仍無法推翻判決。

狀況發生在1局下李宗賢站上三壘，王正棠敲出外野高飛球，中外野手郭天信接殺後長傳本壘，然而角度傳偏，林辰勳往三壘側移動接球，在壘線上與正在衝向本壘的李宗賢正面撞上，林辰勳雖然倒地不起但球沒掉出，主審判定跑者出局。

悍將教練團立刻提出挑戰，但是經過電視重播輔助判決後，審視小組也維持原判，陳金鋒立刻上前抗議，比出對方擋住跑壘路徑的手勢，首席教練丘昌榮也一起抗議，但仍無法改變結果。

根據5月20日的總教練會議決議，取消原本本壘攻防時防止衝撞的「無法避免的碰撞之認定」但書，認定往後捕手在接到球之前，都不能進入跑者的路徑。

林辰勳最後被隊友攙扶下場，由蔣少宏接替，味全龍球團表示：「初步判斷是肋骨受傷，已經有送醫院檢查，有更新消息會再跟大家報告。」

富邦悍將交手味全龍，教練團對於1局下的本壘攻防戰判決十分不滿。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將交手味全龍，教練團對於1局下的本壘攻防戰判決十分不滿。圖／富邦悍將隊提供

味全龍 李宗賢 陳金鋒

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