中職／陳柏豪15次救援成功 有望挑戰半季狂紀錄

樂天桃猿隊陳柏豪昨晚奪得第15次救援成功，遙遙領先群雄，甚至有機會挑戰半季22次救援成功的大紀錄，陳柏豪的心態保持一致，「重點是幫助球隊贏球，賽季還很長。」

陳禹勳在2017年效力Lamigo桃猿隊時期，曾在上半季寫下22次救援成功的紀錄，該年更以37次救援成功締造「鄉長障礙」，陳柏豪昨天拿下15次救援成功，猿隊上半季還剩下14場未賽，並不是沒有機會挑戰。

對於自己第一個取得15次救援成功，陳柏豪表示：「目標就是守下勝利，其他還是按部就班，今年投起來，還是會有些狀況，壘上有人要怎麼去投，這些都是我要學習的。」

而今年作為最後一任投手，陳柏豪已經出賽21場，遠遠超越原本生涯最多的15場，陳柏豪也坦言：「壓力是滿大的，需要勇於對決，讓隊友幫助我，也感謝捕手的引導，自己可以專心投球，第9局就是3個出局數，告訴自己不要想太多。」

不要想太多是心態上，陳柏豪表示，作為最後一任要守住勝利，對於對手打序、對戰策略要更加清晰，「讓對手打不好，之前2好球之後會想太多，但中職打者很強，有時會鑽牛角尖，打者不打就變保送，要更相信自己一點。」