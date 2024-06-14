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把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

中職／羅嘉翎為悍將開球 穿57號邀球迷為她加油

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
富邦人壽今天與富邦悍將合作，邀請今年巴黎奧運跆拳道唯一代表選手羅嘉翎開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦人壽今天與富邦悍將合作，邀請今年巴黎奧運跆拳道唯一代表選手羅嘉翎開球。圖／富邦悍將隊提供

富邦人壽今天與富邦悍將合作舉辦賽前開球活動，邀請今年巴黎奧運跆拳道唯一代表選手羅嘉翎開球，羅嘉翎也邀請棒球迷一起鎖定她所參加的女子57公斤賽事、為她加油。

富邦人壽長期支持國內各項運動發展，跨足校園與職業不同層級，涵蓋籃球、棒球、馬拉松、高爾夫球等多元領域，已連續七年榮獲體育推手獎肯定，今年也投入資源支持羅嘉翎，挑戰體育最高殿堂榮耀。

羅嘉翎再度踏上新莊棒球場投手丘擔任開球嘉賓，這次穿上背號「57」號球衣，代表自己長年征戰跆拳道女子57公斤級量級，羅嘉翎期許自己能順利地過關斬將，踢下耀眼成績、為台灣爭光。

羅嘉翎也表示：「謝謝富邦人壽的支持，對於運動員而言，除了教練及家人的陪伴扶持，企業夥伴更是我們的最強後盾！很感激在追尋目標的過程，擁有富邦人壽的助力，我也將帶著這份力量、全力展現自我，希望以最好的表現回饋。」

繼東京奧運拿下銅牌，羅嘉翎早已於今年初透過世界跆拳道聯盟公布之最新奧運積分，靠排名遞補直接取得巴黎奧運參賽資格，連莊奧運選手且為本屆跆拳道項目唯一代表選手，全力為我國爭取佳績。

富邦人壽以培育與傳承的核心精神支持運動發展，更致力提升全民健康促進理念，透過「健康MOre生態圈」LINE主題帳號，推出雲端健走活動培養大眾日常運動習慣。

富邦人壽也串聯企業重要ESG議題如運動推廣、金融防詐、保險觀念、高齡關懷等，推播大眾運動資訊與健康新知，將運動健康理念融入大眾日常，整合線上線下作為擴大企業影響力，積極打造全民健康數位生活圈。

富邦人壽今天與富邦悍將合作，邀請今年巴黎奧運跆拳道唯一代表選手羅嘉翎開球。圖／富邦悍將隊提供
富邦人壽今天與富邦悍將合作，邀請今年巴黎奧運跆拳道唯一代表選手羅嘉翎開球。圖／富邦悍將隊提供

棒球 羅嘉翎 跆拳道

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