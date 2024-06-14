中職／兄弟大巨蛋15日預售近3萬 8月主題日有新招

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋展開三連戰，截至昨天為止，預售票合計來到4萬8千張，領隊劉志威更透露，明天預售已經接近3萬，感受到大巨蛋熱潮，「努力看看能不能滿場。」

兄弟在4月首次進駐大巨蛋，就吸引單場2萬5942人進場，寫中職例行賽第3高紀錄，目前最高是6月1日龍象大戰加上黃仁勳到場催動的2萬9688人，兄弟有望在明天成為第一支突破3萬大關的球隊。

明、後天更是「阪神甲子園球場日」，其中15日緊急加開內野上層L4與L5區域，劉志威表示：「目前只剩下L5的零星座位。」代表達到3萬人基本上沒太大問題。

兄弟球團也已經提前遞交超越3萬人該有的安全計畫、提供捷運票價補貼，劉志威表示：「這些都要先準備好，球迷也都很捧場，如果需求不夠再做這些，會來不及。」

前一次在大巨蛋做主場因應賽後表演，兄弟特別砸重金改善燈光、音響，這次三連戰因為與阪神甲子園的合作為主，音響只加強應援部分，不過劉志威也透露：「8月的燈光、音響，會有一定水準，有國外來的巨星，不能夠漏氣。」

兄弟8月3日及4日將於大巨蛋主場舉辦「K歌主題日」，3日重磅邀請到韓國巨星泫雅成為演唱嘉賓，劉志威表示：「這對雙方來說都是第1次，泫雅是第1次在台灣的球場演出，我們也是第1次邀請到韓國的知名歌手。」

雙方從年初就開始討論，溝通表演規模、內容，劉志威說：「4月那檔的表演，呈現出的燈光、音響，讓對方更增加信賴。」劉志威也透露，8月到時還會調整原有的尊爵席，增加「搖滾席」，讓球迷有不同選擇。

兄弟這3天的尊爵席雖然要價3580元，但全數完售，提供的服務包含限定餐點飲料暢飲、專屬停車位、商品直送座位等，劉志威表示：「價格要拉高，也要提升相應的服務。」

大巨蛋觀眾席廣闊，成為球團可以實驗的場合，劉志威就坦言，以往會受到場地的限制，但在大巨蛋能夠拉出票價的差異性，也觀察球迷對票價彈性上的反應，「這是未來要改善洲際球場，可以參考的。」