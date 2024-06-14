快訊

把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

中職／兄弟大巨蛋15日預售近3萬 8月主題日有新招

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中信兄弟隊今起以台北大巨蛋作為主場進行3連戰。記者蘇志畬／攝影
中信兄弟隊今起以台北大巨蛋作為主場進行3連戰。記者蘇志畬／攝影

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋展開三連戰，截至昨天為止，預售票合計來到4萬8千張，領隊劉志威更透露，明天預售已經接近3萬，感受到大巨蛋熱潮，「努力看看能不能滿場。」

兄弟在4月首次進駐大巨蛋，就吸引單場2萬5942人進場，寫中職例行賽第3高紀錄，目前最高是6月1日龍象大戰加上黃仁勳到場催動的2萬9688人，兄弟有望在明天成為第一支突破3萬大關的球隊。

明、後天更是「阪神甲子園球場日」，其中15日緊急加開內野上層L4與L5區域，劉志威表示：「目前只剩下L5的零星座位。」代表達到3萬人基本上沒太大問題。

兄弟球團也已經提前遞交超越3萬人該有的安全計畫、提供捷運票價補貼，劉志威表示：「這些都要先準備好，球迷也都很捧場，如果需求不夠再做這些，會來不及。」

前一次在大巨蛋做主場因應賽後表演，兄弟特別砸重金改善燈光、音響，這次三連戰因為與阪神甲子園的合作為主，音響只加強應援部分，不過劉志威也透露：「8月的燈光、音響，會有一定水準，有國外來的巨星，不能夠漏氣。」

兄弟8月3日及4日將於大巨蛋主場舉辦「K歌主題日」，3日重磅邀請到韓國巨星泫雅成為演唱嘉賓，劉志威表示：「這對雙方來說都是第1次，泫雅是第1次在台灣的球場演出，我們也是第1次邀請到韓國的知名歌手。」

雙方從年初就開始討論，溝通表演規模、內容，劉志威說：「4月那檔的表演，呈現出的燈光、音響，讓對方更增加信賴。」劉志威也透露，8月到時還會調整原有的尊爵席，增加「搖滾席」，讓球迷有不同選擇。

兄弟這3天的尊爵席雖然要價3580元，但全數完售，提供的服務包含限定餐點飲料暢飲、專屬停車位、商品直送座位等，劉志威表示：「價格要拉高，也要提升相應的服務。」

大巨蛋觀眾席廣闊，成為球團可以實驗的場合，劉志威就坦言，以往會受到場地的限制，但在大巨蛋能夠拉出票價的差異性，也觀察球迷對票價彈性上的反應，「這是未來要改善洲際球場，可以參考的。」

中職 甲子園 阪神

延伸閱讀

中職／大巨蛋明星賽白金特區秒殺 開賣半小時熱銷3萬張

中職／樂天桃猿下半季主題日公布 門票22日全面開賣

台北大巨蛋辦演唱會協商卡關 北市議長曝協商4點內容

中職／泫雅駕到！兄弟K歌日大咖揭曉 首位攻蛋韓星

相關新聞

中職／比打擊…王建民求教曾總 平野喊錯：不想輸洪總

今年中職明星賽新設計「叫恁總誒出來打」，中信兄弟隊總教練平野惠一、投手教練王建民都要展現打擊實力，平野一開始搞錯分隊，喊...

中職／陳柏豪15次救援成功 有望挑戰半季狂紀錄

樂天桃猿隊陳柏豪昨晚奪得第15次救援成功，遙遙領先群雄，甚至有機會挑戰半季22次救援成功的大紀錄，陳柏豪的心態保持一致，...

中職／羅嘉翎為悍將開球 穿57號邀球迷為她加油

富邦人壽今天與富邦悍將合作舉辦賽前開球活動，邀請今年巴黎奧運跆拳道唯一代表選手羅嘉翎開球，羅嘉翎也邀請棒球迷一起鎖定她所...

中職／兄弟大巨蛋15日預售近3萬 8月主題日有新招

中信兄弟隊今起在台北大巨蛋展開三連戰，截至昨天為止，預售票合計來到4萬8千張，領隊劉志威更透露，明天預售已經接近3萬，感...

中職／兄弟3連敗浮現弱點 平野觀察眼神看出球員好改變

中信兄弟隊近期吞下3連敗，不過勝負都在3分內，總教練平野惠一從球員的肢體、眼神中看見不同，「有強烈的懊悔、不甘心」，雖然...

中職／林凱威近8場6戰掉分 狀況好但不穩定下二軍調整

中職味全龍隊投手林凱威近8場出賽有6場失分，總教練葉君璋表示，狀況是好的，只是不太穩定，今天會讓林凱威下二軍調整，拉上投...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。