中職／張奕二軍先發挨轟2發全壘打 林承飛找回手感
中職今天在嘉義縣棒球場進行的二軍賽事，台鋼雄鷹隊自行培訓投手張奕先發出賽，不過被樂天桃猿隊二軍的林承飛、林耀煌狙擊先後敲出全壘打，總計先發投5局失掉5分（4責失）。
目前在台鋼雄鷹隊自行培訓的前日職選手張奕，是今年季中選秀的重點球員之一，他上一場出賽7日對上富邦悍將二軍，繳出6局失3分（2責失）好投，今天則是先發對上樂天桃猿隊二軍。
張奕1局下就被林承飛轟出陽春全壘打掉分，2局下回穩演出3上3下；3局下雖被敲出2支安打，不過也送出2次三振，沒有失分；4局下接連被陳佳樂、劉子杰敲出安打失掉1分，5局下則是被林耀煌轟出3分全壘打。
總計張奕此戰用94球投5局，被敲7支安打，含2發全壘打，投1次保送、5次三振，失掉5分含4分責失，本季目前在二軍防禦率5.03。最終台鋼雄鷹隊二軍與樂天桃猿二軍以7比7握手言和。
5月底因打擊狀況不佳下二軍調整的林承飛，雖在二軍前3場出賽都沒有安打，不過昨天安打開張後，今天更是雙安演出，還有全壘打表現，似乎已在往好的方向前進。
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