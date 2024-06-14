媽祖盃女棒／接棒未來隊完成5連霸 黃巧芸獲MVP
113年大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽今天決賽，接棒未來隊靠著投手黃巧芸好投壓制，隊友火力發揮團隊10安攻勢串聯，終場以10比0、5局擊敗元夢隊，完成5連霸。
今年全國女子棒球賽首度獲得大甲鎮瀾宮贊助與掛名賽事，比賽自6月8日開打，共有9支球隊參與，一路進行到今天進行最後的冠軍戰。
女棒勁旅接棒未來在本屆賽事中展現強大實力，以4連勝之姿一舉奪下冠軍，除了4強賽對台灣體大比賽打滿全場以5比1獲勝外，其餘3場皆是扣倒對手奪勝。
接棒未來隊主力投手黃巧芸在冠軍戰中擔任先發投手兼第4棒，投5局被敲出3支安打、投出2次三振、2次四壞球保送，完全封鎖元夢打線，打擊方面單場2打數敲1安，另外選得2次四壞保送、投打俱佳，也獲得賽會最有價值球員（MVP）。
賽事結束後，棒協選訓小組也選出台灣女子棒球培訓隊28人名單，將在20、21日進行藍白賽，選出20名正選名單並開始集訓，備戰7月28日在加拿大雷灣進行的第9屆世界盃女子棒球錦標賽決賽。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言