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媽祖盃女棒／接棒未來隊完成5連霸 黃巧芸獲MVP

中央社／ 新北14日電

113年大甲媽祖盃全國女子棒球錦標賽今天決賽，接棒未來隊靠著投手黃巧芸好投壓制，隊友火力發揮團隊10安攻勢串聯，終場以10比0、5局擊敗元夢隊，完成5連霸。

今年全國女子棒球賽首度獲得大甲鎮瀾宮贊助與掛名賽事，比賽自6月8日開打，共有9支球隊參與，一路進行到今天進行最後的冠軍戰。

女棒勁旅接棒未來在本屆賽事中展現強大實力，以4連勝之姿一舉奪下冠軍，除了4強賽對台灣體大比賽打滿全場以5比1獲勝外，其餘3場皆是扣倒對手奪勝。

接棒未來隊主力投手黃巧芸在冠軍戰中擔任先發投手兼第4棒，投5局被敲出3支安打、投出2次三振、2次四壞球保送，完全封鎖元夢打線，打擊方面單場2打數敲1安，另外選得2次四壞保送、投打俱佳，也獲得賽會最有價值球員（MVP）。

賽事結束後，棒協選訓小組也選出台灣女子棒球培訓隊28人名單，將在20、21日進行藍白賽，選出20名正選名單並開始集訓，備戰7月28日在加拿大雷灣進行的第9屆世界盃女子棒球錦標賽決賽。

棒協 棒球

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