中職／劉俊緯具備好游擊手特質 劉榮華認為挫折將成養分
味全龍19歲游擊手劉俊緯昨天在延長賽發生關鍵失誤，今天暫離先發位置；龍隊守備教練劉榮華稱他具有很好的特質，也很認真、聰明，挫折是必經的過程，都將成為很好的養分。
中華職棒味全龍隊游擊手劉俊緯今年開季從一軍出發，後來又因陣中游擊手張政禹受傷，獲得更多出賽機會，教練團對他有很高的期待。
劉俊緯本季一軍出賽22場，共75打數敲出19支安打，包括1發全壘打，打擊率2成53，跑出5次盜壘成功。
昨天龍隊與悍將比賽，延長賽10局下劉俊緯守備出現關鍵失誤，悍將抓準機會延續攻勢、拿下勝利，龍隊以5比6吞敗。龍隊總教練葉君璋表示，劉俊緯還年輕，球隊希望他繼續成長，今天讓他離開先發，但說不定明天就會繼續先發上場。
龍隊守備教練劉榮華認為，劉俊緯是很認真的球員，大家不要忘記他才19歲，第1年在職棒一軍舞台，而且是守游擊這麼關鍵的位置，在高張力情況下當然應變沒辦法像成熟度好的球員這麼穩定，但這些經驗都會成為養分，假以時日他會越來越成熟，這是每個球員都會經歷的過程。
劉榮華表示，劉俊緯訓練上十分認真，也有很好的潛力，本身就有不錯的臂力、速度好，腦袋也很聰明，思考邏輯、解讀比賽的能力都好，「游擊不是這麼好守的位置，但他具備有很好的特質。」
劉榮華也透露，昨天的失誤劉俊緯看起來沒有太大情緒，陣中內野的學長李凱威、劉基鴻也都會一直給他提點和鼓勵。
劉俊緯今年獲得不少機會，劉榮華認為球員當然會想有更好表現，但比賽瞬息萬變，就連老經驗的選手都會有失誤，希望他透過比賽吸收觀念、享受比賽，享受幸福的同時也需要面對挫折，這些都會成為他成長茁壯很好的養分。
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