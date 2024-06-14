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中職／明星賽王建民比拚打擊 笑言「先練一下」

中央社／ 台北14日電

中職明星賽7月登場，除了賽事外，趣味競賽「叫恁總誒出來打」也引起熱議，曾豪駒、王建民組隊與洪一中、平野惠一競賽，久沒拿球棒的王建民今天笑說：「先去練習一下。」

中華職棒明星賽將於7月20日、21日在台北大巨蛋舉行，除了賽事之外，還有各項技術挑戰賽，包括全壘打大賽、野手速球王等，其中「叫恁總誒出來打」環節能看教練團們比拚打擊，明星賽世界12強台灣隊派出曾豪駒、王建民，中職明星隊派出洪一中、平野惠一。

因此，中信兄弟總教練平野惠一與投手教練王建民會當對手，而參賽的4名教練中，僅王建民以前是投手出身。王建民今天在賽前訪問中表示，中職會找他參加打擊競賽，「滿驚訝的」。他並笑說：「其他每個都是打者出身的，我先去練習一下。」

雖然王建民以前在美職大聯盟時敲過安打，不過他也笑說是「矇到的」，自己已經很久沒有拿球棒打擊。

平野惠一則表示，目前還不知道這個趣味競賽要怎麼進行，「我的個性就是只要有人邀請我都會答應，這是我的榮幸，沒有參與過中職明星賽」。

至於屆時會和台鋼雄鷹總教練洪一中同隊、與王建民當對手，平野惠一笑說：「不能輸給他（王建民）。」

平野惠一 明星賽 王建民

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