中職／林凱威近8場6戰掉分 狀況好但不穩定下二軍調整
中職味全龍隊投手林凱威近8場出賽有6場失分，總教練葉君璋表示，狀況是好的，只是不太穩定，今天會讓林凱威下二軍調整，拉上投手劉昱言。
味全龍隊昨天與富邦悍將比賽，林凱威8局下球隊4比2領先時接手後援，被申皓瑋敲出安打，2人出局後被陳真敲出追平比數2分砲，球隊延長賽以5比6輸球，林凱威無關勝敗。
林凱威近期出賽失分狀況較多，從5月19日算起，近期8場出賽僅2場比賽沒有掉分。葉君璋今天賽前接受媒體訪問時表示，昨天林凱威以狀態來講，看起來是好的，只是有點不太穩定。
葉君璋表示，球員在球季進行中一定多少會碰到這種狀況，應該可以慢慢調整回來、沒有太大的問題，會先讓林凱威下二軍調整一下。
左投劉昱言目前為止本季一軍4場出賽，總計投4.1局失掉3分責失分，6月2日下二軍，今天回到一軍。
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