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中職／比打擊…王建民求教曾總 平野喊錯：不想輸洪總

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
中職明星賽要讓教練比賽打擊，中信兄弟隊總教練平野惠一將參加。記者許正宏／攝影
中職明星賽要讓教練比賽打擊，中信兄弟隊總教練平野惠一將參加。記者許正宏／攝影

今年中職明星賽新設計「叫恁總誒出來打」，中信兄弟隊總教練平野惠一、投手教練王建民都要展現打擊實力，平野一開始搞錯分隊，喊話「不想輸給洪總」，王建民想請同隊的曾豪駒幫忙特訓一下。

明星賽將在7月20、21日於台北大巨蛋舉行，其中21日邀請教練參加趣味技術賽，中華隊派出曾豪駒、王建民，明星隊派出洪一中、平野惠一，要以打擊能力較勁。

中職明星賽要讓教練比賽打擊，中信兄弟隊總教練平野惠一將參加。記者許正宏／攝影
中職明星賽要讓教練比賽打擊，中信兄弟隊總教練平野惠一將參加。記者許正宏／攝影

實際比賽方式尚未曝光，平野惠一也是在還不清楚規則前就先答應，他說：「自己個性就是這樣，人太好，被邀請就代表自己受到需要，會想要答應，尤其又是外國人的身份，有這樣的機會很榮幸。」

只不過一開始平野惠一還留有職棒場上的較勁意識，點名不想輸給台鋼雄鷹隊教頭洪一中，後來發現兩人同隊，趕快改口：「不想輸給建醬（王建民暱稱），會努力幫忙洪總。」

中職明星賽要讓教練比賽打擊，中信兄弟隊投手教練王建民將參加。記者許正宏／攝影
中職明星賽要讓教練比賽打擊，中信兄弟隊投手教練王建民將參加。記者許正宏／攝影

王建民則表示，自己要先了解比賽規則，如果是以去年要打到特定方向的形勢來看，「那就要多多練習了。」聽聞其他三名參賽教練都是打者出身，自己是不是比較吃虧？王建民笑說：「同隊的曾總會比較吃虧。」

要不要乾脆無視規則當全壘打大賽打？王建民也立刻搖頭否決，「怎麼可能，大巨蛋耶。」雖然生涯在大聯盟留下安打紀錄，但王建民也說：「那是矇到的。」論打擊實力，還是看好其他教頭。

平野惠一 明星賽 王建民

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