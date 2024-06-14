中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢
啦啦隊近年成為棒球比賽焦點之一，最近也越來越多新血加入。今年宣布離開富邦悍將啦啦隊(Fubon Angels，簡稱FA)的卡卡以過來人經驗提供建言，鼓勵大家勇敢參加徵選。
日前有網友在PTT發文問，「啦啦隊是不是目前女生最頂職業？」引起不少討論，發文者表示說，「以前的娛樂產業最頂職業是歌手，後來啦啦隊的興起，幾乎成為女孩們的夢想，展現出活潑、大方，並且可前往各大綜藝節目，跳舞出夢想，會不會唱歌是其次。」
卡卡發文提到，最近很多人在討論或問她，「自己適不適合徵選啦啦隊。」她表示一律推薦，去試了就知道！
卡卡年輕時加入舞團，接觸到La new熊隊啦啦隊工作。後來兩度徵選義大犀牛啦啦隊都失敗，直到第3次才成功入選。跳了2年後義大將球隊轉賣給富邦，卡兒必須重新參加徵選，幸好最終通過，一跳就是7年，今年才因生涯規劃離隊。
卡卡謙虛表示，自己沒有美若天仙、身材沒有很頂和個性大辣辣沒包袱，最終還是選上。她對後輩喊話，「機會是留給有準備的人，但也要願意踏出那一步。如果你害怕沒有選上的話也沒關係，千萬記得，不是你不好，而是有更符合公司想要的人。」
貼文一出，網友紛紛留言表示，「想念妳在場上帶動應援」、「從義大看到現在，真的很謝謝卡卡給自己一個機會」、「希望妳能回富邦擔任舞蹈總監」。
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