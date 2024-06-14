快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

聯合新聞網／ 綜合報導
前富邦悍將啦啦隊卡卡，鼓勵年輕少女勇敢築夢。卡卡IG
前富邦悍將啦啦隊卡卡，鼓勵年輕少女勇敢築夢。卡卡IG

啦啦隊近年成為棒球比賽焦點之一，最近也越來越多新血加入。今年宣布離開富邦悍將啦啦隊(Fubon Angels，簡稱FA)的卡卡以過來人經驗提供建言，鼓勵大家勇敢參加徵選。

日前有網友在PTT發文問，「啦啦隊是不是目前女生最頂職業？」引起不少討論，發文者表示說，「以前的娛樂產業最頂職業是歌手，後來啦啦隊的興起，幾乎成為女孩們的夢想，展現出活潑、大方，並且可前往各大綜藝節目，跳舞出夢想，會不會唱歌是其次。」

卡卡發文提到，最近很多人在討論或問她，「自己適不適合徵選啦啦隊。」她表示一律推薦，去試了就知道！

卡卡年輕時加入舞團，接觸到La new熊隊啦啦隊工作。後來兩度徵選義大犀牛啦啦隊都失敗，直到第3次才成功入選。跳了2年後義大將球隊轉賣給富邦，卡兒必須重新參加徵選，幸好最終通過，一跳就是7年，今年才因生涯規劃離隊。

卡卡謙虛表示，自己沒有美若天仙、身材沒有很頂和個性大辣辣沒包袱，最終還是選上。她對後輩喊話，「機會是留給有準備的人，但也要願意踏出那一步。如果你害怕沒有選上的話也沒關係，千萬記得，不是你不好，而是有更符合公司想要的人。」

貼文一出，網友紛紛留言表示，「想念妳在場上帶動應援」、「從義大看到現在，真的很謝謝卡卡給自己一個機會」、「希望妳能回富邦擔任舞蹈總監」。

啦啦隊

相關新聞

中職／小網紅「紅豆妹」為獅隊開球 超萌聲線報打線

上半季最後一檔活動主題日，統一獅隊推出親子同樂的「ㄊㄧㄕ小學堂」注音主題日，除了視覺及現場佈置運用滿滿的注音元素之外，開...

中職／樂天桃猿下半季主題日公布 門票22日全面開賣

樂天桃猿隊2024年下半季門票將於6月22日中午12點在全家FamiPort以及FamiTicket系統全面開賣，球團今...

中職／一粒穿古裝仰角拍攝秀胸器 網驚：居然沒有雙下巴

台鋼雄鷹啦啦隊一粒因外型神似黑嘉嘉，搭配葉保弟魔性應援舞曲，成為新一代啦啦隊女神。不只IG粉絲突破30萬，更接獲不少廣告代言，她近日還換上古裝，美照連發。 一粒在個人Threads分享3張古裝照

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

啦啦隊近年成為棒球比賽焦點之一，最近也越來越多新血加入。今年宣布離開富邦悍將啦啦隊(Fubon Angels，簡稱FA)的卡卡以過來人經驗提供建言，鼓勵大家勇敢參加徵選。 日前有網友在PTT發文問，

華南青少棒／新北市陳瑞鑫敲超前安 精壯無贅肉似江少慶

華南青少棒賽新北市陳瑞鑫埋伏8棒，今天對宜蘭縣敲出超前二壘打翻轉氣勢，助隊以10比3晉4強。陳瑞鑫增重至約80公斤但身材...

中職／大巨蛋明星賽白金特區秒殺 開賣半小時熱銷3萬張

2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日舉行，今日中午12點開放購票，限量兩場各168席、票價3880元的「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。