華南青少棒／新北市陳瑞鑫敲超前安 精壯無贅肉似江少慶

華南青少棒賽新北市陳瑞鑫埋伏8棒，今天對宜蘭縣敲出超前二壘打翻轉氣勢，助隊以10比3晉4強。陳瑞鑫增重至約80公斤但身材精壯無贅肉似偶像江少慶，教團稱讚身材條件突出。

113年華南金控盃全國青少棒賽新北市隊今天在敗部與宜蘭縣隊交手，前5局打完2比3落後。新北市隊6局上靠著保送、犧牲觸擊、保送攻占得點圈，陳瑞鑫二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數，新北市隊7局上再追加6分、搶勝晉級4強。

新北市隊總教練邱耀宇表示，陳瑞鑫這個盃賽前面表現還好所以排在先發第8棒，觀察到宜蘭縣的投手變化球控球不準，有提醒球員設定直球打，收到好的效果。

陳瑞鑫是2022年U12世界盃棒球賽國手，目前國二身高176公分、體重約80公斤。邱耀宇表示，陳瑞鑫十分精壯，幾乎都是肌肉、沒有贅肉，好身材有中職富邦悍將隊投手江少慶的樣子，雖然才國二，但是身材已經像是高中生。

邱耀宇提到，陳瑞鑫有很好的身材條件，但容易想太多；陳瑞鑫則表示，想很多主要是很想要幫助球隊，自評國中心智進步，不想以前心情起伏大，就是以團隊為主。

陳瑞鑫自評此次盃賽前半段表現時好時壞，今天敲出超前安那個打席，教練提醒往右外野方向打，很開心關鍵時刻有表現幫助球隊。

陳瑞鑫國小是可投可打的好手，升上國中後以打者出賽比較多，但他透露還是有練投，只是更喜歡打擊，打不好時雖然會懊惱，但打出安打幫助球隊感覺很舒服。

陳瑞鑫投手偶像是悍將隊江少慶，打擊偶像是味全龍隊林智勝和吉力吉撈．鞏冠，聽到被說身材像江少慶他也笑說是目標、很開心。

華南青少棒陳禹叡跑出場內滿貫砲 率新北市晉4強

113年華南青少棒賽新北市14日與宜蘭縣交手，新北市比賽後半追分，球員陳禹叡（圖）跑出場內滿貫砲，助隊以10比3搶勝晉4強，自評腳程是優勢。中央社

華南青少棒賽新北市今天與宜蘭縣交手，新北市比賽後半段追分，陳瑞鑫敲超前二壘打，陳禹叡跑出場內滿貫砲，助隊以10比3搶勝晉4強；陳禹叡自信腳程，國中全壘打全都是場內轟。

113年華南金控盃全國青少棒賽新北市隊今天敗部與宜蘭縣隊交手，新北市隊前5局打完2比3落後，新北市隊6局上靠著保送、犧牲觸擊、保送攻占得點圈，陳瑞鑫二壘打、一棒2分幫助球隊超前比數。

新北市隊7局上抓準對方投手、守備都有狀況，先靠著接連安打、失誤、滾地球、盜本壘搶分，再靠著接連保送攻占滿壘，陳禹叡跑出場內滿貫砲，新北市隊單局攻下6分、奠定勝基。

新北市隊後援投手劉承佐後援投4局僅被敲出2支安打，投出2次三振、無失分，好投壓制幫助球隊保有追分機會，球隊搶勝，劉承佐是勝投。

新北市隊總教練邱耀宇表示，今天開賽就處於落後，球員比較緊張，有提醒球員專注，比賽後半段得點圈有人時有把握機會搶下分數。

邱耀宇表示，新北市隊陣中沒有單一突出的明星球員，可以搶下比賽的關鍵就是大家場上專注力集中，今天搶勝、達成一開始設定的4強目標，接下來繼續努力、一場一場來。

國二的陳禹叡自評腳程是優勢，今天全壘打的打席，照著教練的提醒高的球不要打，設定低的球打，相信自己也相信隊友，球打出去後沒有多想全力跑，加上今天的全壘打，目前國中總計敲出約7、8轟都是場內轟。

陳禹叡沒有親戚在打球，但受到爸爸媽媽會看職棒影響對棒球產生興趣，國小三年級開始接受正規棒球訓練，偶像是美國職棒紐約洋基隊的強打賈吉（Aaron Judge），笑說看他開轟很帥氣。