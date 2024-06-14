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中職／大巨蛋明星賽白金特區秒殺 開賣半小時熱銷3萬張

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供
2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供

2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日舉行，今日中午12點開放購票，限量兩場各168席、票價3880元的「白金特區」，開賣後立刻秒殺，開賣半小時，兩場次總銷售已經突破3萬張。

今年明星賽首度在台北大巨蛋舉行，今年也首度與寶可夢合作，加上一年一度「全台最大髮香區」今年再升級，兩日各60位女孩同場環形應援，還有中場知名歌手演出，吸引球迷朋友瘋搶票。

根據聯盟統計，內野熱區不到10分鐘即完售，僅剩未結帳零星票券釋出，目前內野非熱區與外野票持續熱賣中，歡迎球迷朋友一起到ibon售票系統購票。

聯盟表示，感謝球迷們的熱情支持，今年應援特色也特別採取「全場環形應援」的方式，所以全場同樂無死角。

2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供
2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供
2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供
2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供
2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供
2024台灣精品中華職棒明星賽將在7月20日、21日於台北大巨蛋舉行。圖／中華職棒聯盟提供

中華職棒 明星賽

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