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中職／樂天桃猿下半季主題日公布 門票22日全面開賣
樂天桃猿隊2024年下半季門票將於6月22日中午12點在全家FamiPort以及FamiTicket系統全面開賣，球團今天也公布主題日活動，YOKOSO、阿迷趴、辣酷甜趴等大秀接連上陣。
下半季由7月5日的台灣樂天集團日打頭陣，今年台灣樂天集團日首度由日本樂天集團舉辦2024超級夏季系列賽，㩦手神戶勝利船、東北樂天金鷲、樂天桃猿在各自主場舉行聯合活動，以「共創美好未來」為主題展開系列活動。
7月6、7日為YOKOSO主題日，主題日當天內野全區將發送進場贈品，歡迎來體驗日式風情；想和球員穿著同一件球衣在觀眾席上應援嗎？那就絕對不能錯過7月27、28日的樂夏祭，內野全區將贈送球衣，讓你來全猿主場清涼一「夏」。
8月首先迎來客家趴，桃園是台灣的客家重鎮之一，樂天桃猿部分應猿曲更是以客語演唱，今年再次舉行客家趴，球員將換上融入客家元素的主題球衣，也將攜手插畫家啾啾妹推出聯名商品。
8月30、31日與9月1日將舉行阿迷趴，30日將以國軍為主題，31、9月1日則是加價主題日，同樣有賽後演唱。
去年樂天桃猿首度舉行電競趴，廣受10號隊友歡迎，9月7、8日全猿主場將再度變成超大型電競館；28、29日則是本季最後一個主題日辣酷甜趴，今年球團同樣推出香香套票，將贈送女孩專屬贈品，賽後女孩們展現各自才藝，歡迎10號隊友一起進場體驗辣酷甜。
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