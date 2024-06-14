棒球／美國93年廢棄棒球場變身公寓 住戶獨享內外野景致

美國一座93年歷史的廢棄棒球場近年翻修改建，看台建築變身成為138戶公寓住宅，住戶窗外就是球場綠地，在社群媒體上成為熱門話題。

財經新聞網站CNBC和MoneyWise近日報導這一熱門話題。這棟公寓利用原本球場看台的半環狀結構，改建為住宅，刻意保留計分板、售票口、記者包廂等特色，被譽為最獨特的建築改造計畫。

這座位在印第安納州的布希球場（Bush Stadium）建於1931年，長達65年是印地安人隊小聯盟主場，但1996年之後荒廢，一度淪為報廢汽車的停放場，雜草快要比人還高。

Bush Stadium photo (on ebay).



No date; maybe a few car experts have an idea? pic.twitter.com/B97EgtZNIH — LiterateIndy (@LiterateIndy) 2023年8月18日

致力保存歷史地標的非營利組織Indiana Landmarks主席華森（John Watson）2011年眼看這座球場面臨全面拆除的命運，提出改建方案。他與合夥人柯克斯（Michael Cox）成立開發公司，以象徵性的1美元價格，獲得這座廢棄球場的所有權。

工程耗資1380萬美元（約新台幣4.5億元），公寓名稱就叫球場公寓（Stadium Lofts）。在CNBC的報導中，華森坦言，剛開始這項計畫的時候，最大的擔心是「誰會來租房子？」因為附近沒有太多住宅和經濟活動。

不過華森和柯克斯保留棒球場特色的點子，成功活化了這座歷史建築，改建完工不久後，房間就全部都租出去。華森在報導中表示：「我們設計的概念就是，當你走進這棟建築的時候，你會感覺自己走進一座歷史悠久的棒球場，而不是一棟公寓。」

這個建案將原有的觀眾席改建為住宅空間，面向著內外野的草皮，內野的紅土區域用水泥覆蓋。另有一些向舊球場致敬的巧思，例如保留了計分板、記者室包廂和售票口的形式，大樓內隨處可見老球場的歷史照片。

這棟建築不只在網路上受到討論，對當地居民也頗具意義。華森說：「幾乎每個人一生當中某些時刻都來這裡看過比賽，因此有很深的感情。」