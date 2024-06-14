快訊

台新金今日完成董事改選 王美花為獨董最高票當選

日本沖繩時雨量達110毫米 氣象廳發布「破紀錄大雨警報」

日本賠償艦大戰哥吉拉？真實是雪風艦公海劫掠蘇聯油輪

棒球／美國93年廢棄棒球場變身公寓 住戶獨享內外野景致

中央社／ 13日專電
位在印第安納州的布希球場。圖截自影片
位在印第安納州的布希球場。圖截自影片

美國一座93年歷史的廢棄棒球場近年翻修改建，看台建築變身成為138戶公寓住宅，住戶窗外就是球場綠地，在社群媒體上成為熱門話題。

財經新聞網站CNBC和MoneyWise近日報導這一熱門話題。這棟公寓利用原本球場看台的半環狀結構，改建為住宅，刻意保留計分板、售票口、記者包廂等特色，被譽為最獨特的建築改造計畫。

這座位在印第安納州的布希球場（Bush Stadium）建於1931年，長達65年是印地安人隊小聯盟主場，但1996年之後荒廢，一度淪為報廢汽車的停放場，雜草快要比人還高。

致力保存歷史地標的非營利組織Indiana Landmarks主席華森（John Watson）2011年眼看這座球場面臨全面拆除的命運，提出改建方案。他與合夥人柯克斯（Michael Cox）成立開發公司，以象徵性的1美元價格，獲得這座廢棄球場的所有權。

工程耗資1380萬美元（約新台幣4.5億元），公寓名稱就叫球場公寓（Stadium Lofts）。在CNBC的報導中，華森坦言，剛開始這項計畫的時候，最大的擔心是「誰會來租房子？」因為附近沒有太多住宅和經濟活動。

不過華森和柯克斯保留棒球場特色的點子，成功活化了這座歷史建築，改建完工不久後，房間就全部都租出去。華森在報導中表示：「我們設計的概念就是，當你走進這棟建築的時候，你會感覺自己走進一座歷史悠久的棒球場，而不是一棟公寓。」

這個建案將原有的觀眾席改建為住宅空間，面向著內外野的草皮，內野的紅土區域用水泥覆蓋。另有一些向舊球場致敬的巧思，例如保留了計分板、記者室包廂和售票口的形式，大樓內隨處可見老球場的歷史照片。

這棟建築不只在網路上受到討論，對當地居民也頗具意義。華森說：「幾乎每個人一生當中某些時刻都來這裡看過比賽，因此有很深的感情。」

小聯盟 棒球

延伸閱讀

新竹棒球場何時重啟？高虹安：若無不利因素明年4月完成

好讀周報／泰勒絲愛丁堡開唱 粉絲擠爆旅館…政府疑為觀光將遊民送出城

經費比棒球場還多 張善政宣布投2.5億整修桃園巨蛋

棒球／前5局僅被敲1安 陳偉殷談第6局亂流：球跑到紅中

相關新聞

中職／首次入選明星賽 龍隊李凱威期待12強

中華職棒近年透過明星賽作為國際賽練兵首戰，今年明星賽也延續世界十二強中華隊對上明星隊的戲碼，雖不是正式名單，對球員依舊是...

中職／陳文杰超前轟、魔鷹3分砲 獅隊封王數字停在M8

中職今天在澄清湖的獅鷹戰兩度因雨暫停，不過雨後反而形成全壘打大賽，陳傑憲的本季首轟一度幫助統一獅隊扳平，不過台鋼雄鷹隊靠...

中職／MVP跳舞好累… 戴培峰敲再見安：真的有貢獻

富邦悍將隊今天與味全龍隊纏鬥到延長賽，10局下靠著戴培峰的生涯首支再見安打以6：5贏下比賽，跟先前再見犧牲打、再見觸身相...

棒球／美國93年廢棄棒球場變身公寓 住戶獨享內外野景致

美國一座93年歷史的廢棄棒球場近年翻修改建，看台建築變身成為138戶公寓住宅，住戶窗外就是球場綠地，在社群媒體上成為熱門...

中職／林政華敲超前三壘打 桃猿擊退兄弟奪3連勝

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天在洲際棒球場，靠先發投手魔神樂以6局1責失分好投且牛棚力保不失分，9局上林政華敲出超前三...

中職／戴培峰首支再見安！悍將延長賽逆轉龍隊

味全龍隊今天前3局連連得分，富邦悍將隊則用全壘打追分，兩隊以4：4進入延長賽突破僵局制，龍隊雖在10局上先得1分，但悍將...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。