中職／入選明星賽 李凱威期待12強

中華職棒近年透過明星賽作為國際賽練兵首戰，今年明星賽也延續世界十二強中華隊對上明星隊的戲碼，雖不是正式名單，對球員依舊是一大肯定，李凱威就對年底十二強充滿期待。

今年明星賽參賽球員名單公布後，中信兄弟隊王威晨高票當選明星隊人氣王，但沒能進入中華隊也有些遺憾；入選明星隊的富邦悍將隊王正棠也認為「還是會想要入選明星賽中華隊，代表比較有機會。」

味全龍隊二壘手李凱威職棒前三年拿下三座個人獎，今年終於收到「恭喜你進入明星賽」的訊息，尤其是以中華隊之姿入選，讓他更加意外，「因為自己的守備位置比較局限，功能性沒那麼高。」

雖然是以中華隊之姿入選，但李凱威認為明星賽氣氛還是偏輕鬆，不太會緊張，「畢竟不是國際賽。」而這次入選也讓他繼續以進入年底十二強正式名單為目標，「在職棒階段，很想穿上這件球衣。」

悍將投手王尉永在五月拿下九次中繼成功，追平中職單月最多紀錄，更入選明星賽版本中華隊，但對於年底十二強不敢多想，先專注現在的球季，「明星賽算是我的人生清單之一，但能夠入選國手還是最大夢想。」

王尉永三級棒球時期沒機會進入中華隊，大學階段在Ｕ廿三世界盃、世大運都在培訓隊階段被刷掉，至今仍是遺憾。