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中職／陳文杰超前轟、魔鷹3分砲 獅隊封王數字停在M8

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
台鋼雄鷹隊陳文杰敲出超前轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊陳文杰敲出超前轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

中職今天在澄清湖的獅鷹戰兩度因雨暫停，不過雨後反而形成全壘打大賽，陳傑憲的本季首轟一度幫助統一獅隊扳平，不過台鋼雄鷹隊靠著陳文杰陽春砲超前、魔鷹3分砲擴大領先，最終就以5：2拿下勝利，也拖慢獅隊上半季封王腳步。

雄鷹在2局下靠著王博玄適時安打先馳得點，比賽打到4局上因雨暫停，經過1個半小時後恢復比賽，雄鷹乾脆換下先發的哈瑪星，第4局由巫柏葳接手，不過4局下又是一波大雨，所幸這次短暫暫停後續戰。

6局上陳傑憲從巫柏葳手中敲出一發右外野陽春砲，一棒扳平比數，不過6局下換陳文杰從獅隊先發投手布雷克手中敲出陽春砲，再次要回領先。

8局下李其峰接手布雷克投球後，出現2次四壞保送，讓魔鷹有機會敲出3分砲擴大優勢，這也是魔鷹本季第10轟，排在全壘打榜第2，再加上還有1場保留比賽的全壘打，就與吉力吉撈．鞏冠、林安可同為11轟。

獅隊先發投手布雷克經歷下雨中斷還是撐完7局，不過被敲5支安打丟掉2分，反而承擔敗投；雄鷹先發投手哈瑪星3局無失分、無關勝負。

另一場樂天桃猿隊則是靠著林政華替補上場，在第9局擊出致勝三壘打，以3：2擊敗中信兄弟取得3連勝，凍結獅隊的封王魔術數字停在M8，也將兄弟打成3連敗。

台鋼雄鷹隊魔鷹敲出本季第10轟。圖／台鋼雄鷹隊提供
台鋼雄鷹隊魔鷹敲出本季第10轟。圖／台鋼雄鷹隊提供

布雷克 陳傑憲

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