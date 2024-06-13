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中職／MVP跳舞好累… 戴培峰敲再見安：真的有貢獻

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將隊戴培峰在10局下敲出生涯首支再見安打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊戴培峰在10局下敲出生涯首支再見安打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天與味全龍隊纏鬥到延長賽，10局下靠著戴培峰的生涯首支再見安打以6：5贏下比賽，跟先前再見犧牲打、再見觸身相比，戴培峰感覺真的有貢獻，難得站上MVP頒獎舞台，忍不住直呼「跳舞好累」。

龍隊今天前3局就攻下4分，但悍將靠著申皓瑋陽春砲，加上陳真高飛犧牲打、2分砲追平，10局上突破僵局制龍隊先得1分，10局下悍將靠著王正棠的短打形成一、三壘有人，董子恩滾地球造成失誤追平，接著申皓瑋被故意四壞保送，戴培峰在滿壘時建功當英雄。

悍將總教練陳金鋒表示，今天每個球員都很關鍵，「陳真那支追平後，王正棠的短打、子恩、皓瑋，最後是培峰，加上後面上來的投手也都有壓住分數，投、打、守大家都做得很好。」

戴培峰今天前面4打席只有1次保送上壘，另外3打數0安打，不過鋒總點出讓他繼續打下去的關鍵，在於8局下纏鬥了12顆球才出局，「代打上來只有1個機會，但他打了整場，對球的感覺會比較好。」

戴培峰則表示，最後的打席因為前面申皓瑋被敬遠，「本來以為會讓他打，心裡還沒設定好策略，想說抓高球打，那一顆指叉球剛好失投。」

今年才經歷過再見觸身，當時戴培峰也坦言還是會想敲安打，今天終於誕生第一支再見安打，「比較像是真的有貢獻，尤其是對這麼好的投手。」陳冠偉今年拿下8次救援、6次中繼成功，今天是第2次吞下敗投，另有2次救援失敗。

蹲滿整場的戴培峰還要在MVP舞台上跳完多支舞步才能下班，受訪時仍全身是汗，他坦言：「拿MVP有點累，平常都是看別人在跳。」也透露不少舞步在家時老婆都有要他練習，但都被戴培峰拒絕，反而是一起接受球迷歡呼的陳真跳得非常熟練。

富邦悍將隊戴培峰在10局下敲出生涯首支再見安打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊戴培峰在10局下敲出生涯首支再見安打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊戴培峰在10局下敲出生涯首支再見安打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊戴培峰在10局下敲出生涯首支再見安打，獲選單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將 戴培峰

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