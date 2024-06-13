中職／林政華敲超前三壘打 桃猿擊退兄弟奪3連勝

中華職業棒球大聯盟樂天桃猿隊今天在洲際棒球場，靠先發投手魔神樂以6局1責失分好投且牛棚力保不失分，9局上林政華敲出超前三壘安打，終場以3比2險勝中信兄弟隊，奪3連勝。

桃猿1局上率先展開攻勢，陳晨威、林泓育接連敲出安打，攻下1分；3局下兄弟反攻，岳東華選到保送後，高宇杰犧牲觸擊造成魔神樂（Marcelo Martinez）傳球失誤，岳政華再敲安打，帶有1分打點追平戰局。

兄弟4局下靠2次保送、江坤宇安打攻占滿壘，高宇杰擊出高飛犧牲打，攻下1分超前，且發生同一個攻防兩隊都挑戰狀況（1隊挑戰得分是否算，另一隊挑戰跑壘員是否出局），最終都維持原判。

8局上桃猿張閔勛選到保送後，代跑鍾玉成靠推進、失誤上三壘，接著梁家榮擊出的球造成游擊手江坤宇失誤，形成2比2平手。

9局上桃猿余德龍敲出二壘安打後，林政華再敲三壘安打送回超前分，終場桃猿以1分險勝，送給兄弟3連敗，目前桃猿獨居第2名、兄弟第3名。

魔神樂用100球投6局，被敲4支安打，出現3次四壞球保送、1次觸身球保送，送出4次三振，失掉2分僅含1分責失，演出優質先發，接著隊友王志煊、莊昕諺與陳柏豪各投1局都沒失分，守住球隊勝利，莊昕諺拿下本季第4勝。

兄弟先發投手艾士特（Eric Stout）以93球投7局，被敲出5支安打，投1次保送、3次三振，僅失掉1分也繳出好投，但勝投飛掉，由呂彥青吞下敗投。