中職／戴培峰首支再見安！悍將延長賽逆轉龍隊

味全龍隊今天前3局連連得分，富邦悍將隊則用全壘打追分，兩隊以4：4進入延長賽突破僵局制，龍隊雖在10局上先得1分，但悍將靠著戴培峰生涯第一支再見安打，最終就以6：5逆轉拿下勝利。

龍隊在1局上2出局後，李凱威、吉力吉撈．鞏冠、郭嚴文連續3支安打，攻下2分，其中郭嚴文的二壘安打有外野手申皓瑋受天色影響找不到球的因素在。

2局上鄭鎧文一棒轟出右外野全壘打，今天剛升回一軍就敲出轉隊後的第1轟；3局上則是郭天信、李凱威連續兩安形成一、三壘有人，吉力吉撈．鞏冠高飛犧牲打追加1分。

悍將前5局僅靠2局下申皓瑋的陽春砲拿到1分，6局下1出局、滿壘，再靠陳真高飛犧牲打得到1分，8局下又是熟悉的名字，申皓瑋先敲安，2出局後陳真再次跳出來，從林凱威手中轟出中外野2分砲，瞬間追平為4：4。

打到第10局突破僵局制，李凱威在2出局、三壘有人時，擊出適時安打，敲回寶貴1分；10局下王正棠點出成功的內野安打，變成無人出局、一三壘有人，董子恩敲出游擊滾地造成失誤，讓悍將追平。

接著龍隊故意四壞保送今天敲出3安的申皓瑋，戴培峰在無人出局滿壘情況下，敲出右外野再見安打，生涯經歷再見高飛犧牲打、再見觸身後，第一次敲出再見安打。