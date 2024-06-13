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中職／上次明星賽跟恰神自拍 王正棠又遇周董感榮幸

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中華職棒富邦悍將王正棠（右）。富邦悍將提供
中華職棒富邦悍將王正棠（右）。富邦悍將提供

富邦悍將隊野手王正棠今年打出生涯年，目前以3成50打擊率佔據聯盟第一位，生涯第2度入選明星賽有個巧合，前一次2019年是彭政閔引退，今年也有周思齊要退休，兩位都是王正棠的偶像。

「一直很想入選明星賽。」王正棠表示，對於前一次進入明星賽的有趣回憶印象深刻，沒想到接下來就沒再入選，「去年上半季打得不錯，結果還是沒選上。」

昨天王正棠正在跟小朋友玩耍，突然看到球迷傳訊息恭喜自己入選明星賽，「當下就把小朋友舉起來慶祝，今年又是在大巨蛋，會帶小孩、家人一起去看看。」

不過王正棠在大巨蛋的表現不太理想，9打數1安打，打擊率1成11，他自己也知道，「熱身賽時就打得不太好，可能視覺關係，看球感覺比較慢，節奏還抓不太到。」

王正棠這次進入明星隊，期待能夠對決在中華隊的悍將隊友王尉永，想體驗看看他看似不快的球速是如何壓制打者，「不知道有什麼武器？」

王正棠上次入選明星賽，掏出手機在場上與彭政閔等球員一起自拍，引起話題，今年又遇上同是明星隊的周思齊引退，王正棠說：「非常期待，因為是小時候的偶像，感覺很榮幸。」

周思齊 彭政閔 明星賽

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