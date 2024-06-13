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中職／還沒當過國手…王尉永首次明星賽先體驗

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
富邦悍將投手王尉永。記者陳正興／攝影
富邦悍將投手王尉永。記者陳正興／攝影

富邦悍將隊投手王尉永今年在5月拿下9次中繼成功，追平中職單月最多中繼紀錄，也讓他以明星賽版本世界1強中華隊身分，生涯首次入選這場夏季盛會，對於年底正式名單則不敢多想，過去接近入選卻被刷掉的記憶還在。

昨天明星賽名單公布，12強總教練曾豪駒將王尉永選進中華隊陣容，王尉永因為帶家人出遊，還是太太滑手機看見才知道，「感覺她比我還開心。」

中職生涯第6個球季才終於首次入選明星賽，王尉永一邊期待享受氛圍，一邊也難免緊張，「好像回到菜鳥的時候，等下再問問看其他人的經驗。」悍將唯一入選明星隊的打者是王正棠，點名想要挑戰王尉永，王尉永聽到回答：「那就來啊。」

至於年底的12強賽，王尉永則不敢多想，一方面是先專注現在的球季，另一方面則是，「明星賽算是我的人生清單之一，但能夠入選國手還是最大夢想。」

王尉永三級棒球時期沒機會進入中華隊，2016年U23世界盃、2017年世大運都在培訓隊階段被刷掉，王尉永說：「那時候陣容很競爭，大家都很強。」

中職 中華隊 明星賽

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