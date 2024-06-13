中職／李凱威如願入選明星賽 想對徐若熙沒如願

味全龍隊二壘手李凱威職棒前3年拿下3座個人獎，今年終於第一次收到「恭喜你進入明星賽」的訊息，尤其是被選進世界12強中華隊，讓他更加意外，小遺憾是變成跟隊友徐若熙繼續同隊，「很想打看看他的球。」

李凱威過去3年都無法靠投票入選，今年老婆每天都幫忙投票，但揭榜的瞬間剛好自己在睡午覺，「起床看到吉力吉撈、陳志偉教練都有傳訊息恭喜我。」生涯第一次入選他也說：「等的應該算久吧。」

過去聽隊友說明星賽有多好玩，李凱威如今終於可以親身體驗，他說：「特別又是在大巨蛋，這是明星賽第1次在大巨蛋，也是我第1次入選。」龍隊過去在大巨蛋比賽也讓李凱威有很好體驗，「觀眾很多，氣氛很不一樣。」

雖然是以中華隊之姿入選，但李凱威認為明星賽氣氛還是偏輕鬆，不太會緊張，「畢竟不是國際賽。」而他這次入選也讓他繼續以進入年底12強正式名單為目標，「在職棒階段，很想穿上這件球衣。」

明星賽是少數可以對戰隊友的機會，李凱威想打在明星隊的郭郁政，原本也想與徐若熙對決，可惜兩人還是同隊，「印象中春訓對過2次，1次被三振、1次是敲出高飛球出局，春訓階段都還在調整，他的球那麼快，很想要打打看。」