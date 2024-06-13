中職／邱丹進讓渡 葉總秒答：不考慮、比黃勇傳還嚴重

中職前樂天桃猿球員邱丹因酒駕遭到球團解約，昨日進入讓渡程序，雖然其他球團可接手，但目前看來機會不大，味全龍隊總教練葉君璋被問到此題時回答很乾脆：「不會考慮。」

依照程序，邱丹的合約在19日下午5時前可被其他球團承接，若無人有意願即成為自由球員，然而觸犯酒駕問題，聯盟懲處有可能是禁賽40場、罰款48萬，球隊承接還要繳交罰款及走完禁賽程序。

葉君璋日前直言，「酒駕就代表你不想打球了」，所以對於是否考慮邱丹的問題，不需考慮就可回答，葉總今天也補充，這次事件是自撞，但萬一撞到人怎麼辦？真的要比較的話，「比黃勇傳（因債務問題被開除）更嚴重。」

龍隊今天做出2上2下調度，郭嚴文、鄭鎧文上一軍，將黃柏豪、陳品捷下放，葉總指出，郭嚴文、鄭鎧文畢竟剛來球隊，前面看起來還需要一些時間適應，目前看起來二軍調整不錯，所以拉上來。