快訊

求職未果心生不滿？台中男衝撞成吉思汗健身房 遭法院裁定收押

體育署傳觸電事故 74歲男更換電器突倒地昏迷送醫

央行上修全年經濟成長率為3.77％ 下修CPI年增率至2.12％

中職／邱丹進讓渡 葉總秒答：不考慮、比黃勇傳還嚴重

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
邱丹進入讓渡名單，味全龍不考慮(資料照)。圖／樂天桃猿隊提供
邱丹進入讓渡名單，味全龍不考慮(資料照)。圖／樂天桃猿隊提供

中職前樂天桃猿球員邱丹因酒駕遭到球團解約，昨日進入讓渡程序，雖然其他球團可接手，但目前看來機會不大，味全龍隊總教練葉君璋被問到此題時回答很乾脆：「不會考慮。」

依照程序，邱丹的合約在19日下午5時前可被其他球團承接，若無人有意願即成為自由球員，然而觸犯酒駕問題，聯盟懲處有可能是禁賽40場、罰款48萬，球隊承接還要繳交罰款及走完禁賽程序。

葉君璋日前直言，「酒駕就代表你不想打球了」，所以對於是否考慮邱丹的問題，不需考慮就可回答，葉總今天也補充，這次事件是自撞，但萬一撞到人怎麼辦？真的要比較的話，「比黃勇傳（因債務問題被開除）更嚴重。」

龍隊今天做出2上2下調度，郭嚴文鄭鎧文上一軍，將黃柏豪、陳品捷下放，葉總指出，郭嚴文、鄭鎧文畢竟剛來球隊，前面看起來還需要一些時間適應，目前看起來二軍調整不錯，所以拉上來。

邱丹 郭嚴文 鄭鎧文

延伸閱讀

中職／邱丹酒駕遭解約 桃猿提合約讓渡期限至19日

中職／看場外事件頻發 陳傑憲說重話：自我要求要更高

中職／邱丹酒駕被開除 葉總直言若選手再犯「代表根本不想打」

中職／邱丹酒駕遭猿隊開除 道歉認做出不可原諒的行為

相關新聞

中職／黃保羅腰部不適下二軍 鋒總透露無大礙

富邦悍將隊投手黃保羅11日先發時因腰部不適提前退場，並在今日決定下放二軍休息，另外拉上左投藍愷青補充投手戰力。

日職／孫易磊飆152公里火球 2局0安打收本季第2勝

日本職棒火腿隊台灣小將孫易磊今年在二軍第7場出賽，對西武隊二軍投出2局無失分表現，收下本季第2勝，今天150公里以上的速...

日職／孫易磊二軍中繼2局好投飆2K 拿下本季第2勝

日職日本火腿鬥士隊台灣投手孫易磊今天在二軍後援出賽，中繼投2局沒有被敲出安打，僅出現1次保送，不過也用雙殺打化解，還飆出...

中職／邱丹進讓渡 葉總秒答：不考慮、比黃勇傳還嚴重

中職前樂天桃猿球員邱丹因酒駕遭到球團解約，昨日進入讓渡程序，雖然其他球團可接手，但目前看來機會不大，味全龍隊總教練葉君璋...

中職／實現「約定」 周蕙7月6日為獅隊在大巨蛋獻唱

台北大巨蛋今年納入中職比賽場地，統一獅隊將在下半季首次「攻蛋」，7月5日到7日安排暌違許久的北部主場，「美聲天后」周蕙實...

中職／「叫恁總誒出來打」 明星賽攻蛋搭寶可夢拚3萬人

中華職棒明星賽今年首度前進台北大巨蛋，首次與「Pokemon GO」夢幻合作，中職會長蔡其昌許願能突破三萬人，締造新紀錄...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。